ÁRIES

Tendência a situações difíceis no cotidiano, inclusive no trabalho. É preciso saber mudar de ritmo na hora certa, mas sem perder o ritmo, isto é, sem cair na desorientação.

TOURO

O amor anda estimulado, de muitas maneiras, e hoje não é diferente, com alguns pequenos desafios. Momento oportuno para ousar – e aprender com esse gesto.

GÊMEOS

Revelações e novas visões afligem e ofuscam a correta visão do que se dá no campo das relações familiares. Considere que há pessoas diferentes de você.

CÂNCER

Os contratempos se impõem e lhe obrigam a sair de seu ritmo. Os deslocamentos, contatos e comunicações são prejudicados por situações inesperadas e fora de controle.

LEÃO

Veja se é melhor conservar seus bens ou disponibilizá-los para os grandes projetos. A liberdade para ir na direção que bem entende se contrapõe a obrigações materiais.

VIRGEM

Sua reação diante do trabalho, mais uma vez, tende ao excesso de conservadorismo. O dia pede atitude mais inovadora e desprendida As coisas correrão melhor assim.

LIBRA

Sua filosofia de vida pode ser afetada por algum receio ou por uma compulsão à segurança. Enfim, pode seguir pensamentos que não estão de acordo com você.

ESCORPIÃO

Desejos fora do convencional estão presentes nas amizades, perturbando mas também gerando um clima de excitação. Atrito com amigos envolvidos em negócios com você.

SAGITÁRIO

Os aspectos do dia indicam conflito e possível ruptura com sócios e parceiros, talvez por questões materiais ou de trabalho As tensões aumentam ao impor sua vontade.

CAPRICÓRNIO

Ao atuar na vida prática você tende a ter ideias amplas. Seja ao mesmo tempo idealista e prático. É tempo de conciliar esses opostos.

AQUÁRIO

Talvez você espere mais das relações amorosas do que o que elas podem ser no momento. Não se resigne ao enfadonho das repetições, nem queira ousar mudar tudo.

PEIXES

Discordâncias fundamentais podem afastá-lo da pessoa amada. Procure, apesar de tudo, alimentar os sentimentos positivos da relação. É tempo de dar espaço para mudanças.