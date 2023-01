ÁRIES

Você está mais disposto ao convívio junto aos amigos e grupos sociais. Mais do isso, está disposto a se envolver com grandes causas. O interesse pelo futuro lhe anima e encanta.

TOURO

A carreira profissional passa a ser o centro de seus interesses, com o ingresso de Vênus em Aquário. O trabalho tem aspectos que lhe agradam bastante, a partir de agora.

GÊMEOS

Vênus em Aquário estimula os estudos elevados e as atividades culturais. Há muitos interesses a serem cultivados por você, procure organizá-los para não se perder.

CÂNCER

Os interesses fundamentais, ligados à família e aos relacionamentos íntimos e emocionais, não deveriam se perder em meio a urgências insignificantes.

LEÃO

O amor está em ebulição, definitivamente. Você está mais afetuoso e sociável, e busca a companhia das pessoas, pois elas lhe interessam e atraem muito mais agora.

VIRGEM

Há aspectos de seu trabalho que passam a lhe agradar, sendo atraindo para atividades leves e prazenteiras. Momento para conservar o valor e a importância de seus sonhos.

LIBRA

Com o ingresso de Vênus, seu regente, no signo de Aquário, o amor se torna o centro de seu mundo e o convívio com a pessoa amada, a fonte de sua felicidade.

ESCORPIÃO

A harmonia está mais presente nas relações familiares. Você pode sentir maior apoio e proteção emocional. É tempo de cuidar do embelezamento de seu lar.

SAGITÁRIO

Sua comunicação suaviza e se torna mais afável, assim como uma melhor ordem se instala na medida em que compreenda mais as outras pessoas.

CAPRICÓRNIO

As facilidades na lida material aumentam, ainda mais se você atuar em colaboração com outras pessoas. Começa um período de boas aquisições e possíveis bons negócios.

AQUÁRIO

Vênus ingressa em Aquário e sua disposição afetiva se amplia muito. O espírito afetivo e amoroso, agora cada dia mais, toma conta de você.

PEIXES

Fase de recolhimento no amor. Poderá sentir-se pouco afeito a viver e extroverter seus sentimentos. Realmente é fase de redimensionamento dos sentimentos afetivos.