ÁRIES

Seus novos sonhos e projetos exigem que você mude o modo de lidar com dinheiro. Talvez tenha que correr algum risco, em nome de colocar em campo um novo futuro.

TOURO

Você tem uma meta na carreira profissional, e esta precisa ser atendida. Talvez você tenha que mudar de atitude. Não adianta se rebelar contra autoridades e compromissos.

GÊMEOS

Velhos hábitos que jogam contra você mesmo precisam ser abandonados. Pense no potencial que renove seu futuro, não nas velhas limitações. Firme uma direção e vá.

CÂNCER

Lide a fundo com os pontos sensíveis das relações humanas e afetivas, aceite as crises. Você terá que lidar em profundidade com os compromissos e relacionamentos.

LEÃO

O relacionamento a dois esta em momento de crise aguda. Há risco de ruptura, porque os dois querem o comando. Acima de tudo, vocês precisam desenvolver o respeito mútuo.

VIRGEM

A saúde e o equilíbrio geral estão fragilizados. Você pode ter orientado seu trabalho e seus hábitos de maneira inadequada. Uma mudança brusca talvez se faça necessária.

LIBRA

Ao se aproximar da pessoa querida, você percebe que muito mudou, uma nova face lhe é revelada. Você pode se assustar diante do inesperado. Adapte-se ao que mudou.

ESCORPIÃO

É tempo de renovar as condições familiares, modelando novos padrões de conduta. As pessoas lhe deixam contrafeito, mas talvez quem tem que mudar seja você mesmo.

SAGITÁRIO

Profunda irritação com situações ou pessoas que mudem inesperadamente o rumo das coisas. Se você tem tarefas a cumprir, não finja que não. Adapte-se para cumpri-las.

CAPRICÓRNIO

Você quer ir além e buscar novas opções para a vida financeira. Mas não é dia para correr riscos grandes demais. Evite apostas e não arrisque seu patrimônio.

AQUÁRIO

Tendência a atritos desnecessários com os familiares. Contudo, algo em sua atitude deve mudar em relação à família e à sua casa É preciso que todos tenham mais liberdade.

PEIXES

Para se libertar de limitações problemas, hoje é preciso romper com hábitos já muito antigos que lhe tolhem. Arrisque mudar sua rotina, em alguns pontos que lhe libertem.