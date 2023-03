ÁRIES

Uma visão esclarecedora pode ajudá-lo a resolver o que estava empacado ou obscuro. O momento favorece pensar nos problemas com a mente aberta a outras opções.

TOURO

Dia estimulante para os assuntos filosóficos, culturais e intelectuais. Bom convívio com pessoas de mesmos interesses. Os projetos e aspirações pessoais são renovados.

GÊMEOS

Uma alteração nos procedimentos de trabalho facilita as coisas e estimula a melhor organização. Os apoios ao trabalho tendem a vir de modo surpreendente e incomum.

CÂNCER

A troca de ideias e o bom entendimento são a chave para aprimorar os acordos e alianças. Talvez tenha que mudar os pontos de vista para melhor receber os parceiros.

LEÃO

Um dia para trabalhar por causas que não sejam somente suas, mas que atendam a necessidades mais amplas. Você está bem envolvido com assuntos alheios.

VIRGEM

As conversações e o convívio intelectual podem ser tão estimulantes que você se envolva inteiramente neles. Desejos amorosos fortes, mas que tendem a ser racionalizados.

LIBRA

Momento poderoso para organizar a vida pessoal, os assuntos domésticos e as tarefas cotidianas. Boas ideias podem mudar e renovar estes assuntos.

ESCORPIÃO

Dia estimulante para a criatividade intelectual, a comunicação artística e exprimir com objetividade tudo o que pensa ou sente. O convívio humano e amoroso está beneficiado.

SAGITÁRIO

Os bens que possui passam a funcionar melhor para a rotina doméstica e familiar. É tempo de colocar em funcionamento tudo o que você tem e possa ser útil.

CAPRICÓRNIO

Grande atividade intelectual e boa capacidade para exprimir seus pensamentos. Não fique só na teoria. Use as boas ideias para melhorar sua própria vida, em todos os níveis.

AQUÁRIO

É preciso se adaptar a novas condições, que talvez venham até a liberar certos potenciais. Surpresas tendem a afetar os negócios e os assuntos financeiros.

PEIXES

Um dia de boa relação com amigos e protetores. O cotidiano está em boa sintonia com estes apoios. As relações de amizade são agora intelectualmente mais estimulantes.