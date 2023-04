ÁRIES

É na lida com questões materiais e financeiras que você é exigido a ser correto e lícito. Procure agir com sabedoria e boa vontade, em vez de querer soluções fáceis.

TOURO

É preciso agir com discernimento diante das pressões que as responsabilidades e a profissão lhe fazem. As ações devem seguir padrão claro e límpido, sem meias verdades.

GÊMEOS

Erros e deslizes de conduta podem ser desmascarados ou descobertos. É preciso uma correção profunda e definitiva daquilo que se mostre errado neste momento.

CÂNCER

Cuidado para não se enganar com os amigos. Contudo, uma atitude excessivamente intolerante para com as pessoas também faz mal a você e a todo o ambiente à volta.

LEÃO

Momento de forte inquietação e aflição nas lidas profissionais. Impor suas manias ou agir com inconsequência tende a causar os piores prejuízos para você e para o trabalho.

VIRGEM

As ações no trabalho podem ser falseadas, manipuladoras ou ainda ter objetivos escusos e insidiosos. Procure agir com clareza e dentro da melhor correção que possa vislumbrar.

LIBRA

Há pressões que distorcem a melhor atitude nas relações afetivas As relações próximas e de parceria exigem muito critério e lucidez, em especial quando envolver bens comuns.

ESCORPIÃO

Um dia para trabalhar nas tarefas de rotina e nelas alcançar estabilidade emocional. As relações próximas levam a atitudes defensivas, talvez intolerantes e bastante críticas.

SAGITÁRIO

No trabalho, risco de se desorientar e de agir contra os melhores princípios. Falsear pode ser mais prático, mas é hoje de graves consequências. Faça o que é certo até o fim.

CAPRICÓRNIO

A seriedade deve ser fator de força na lida com os assuntos amorosos. Com alguma esperteza, você pode querer obter o que deseja sem ter que dar de você à relação.

AQUÁRIO

É dia de lidar diretamente com questões de ordem familiar que estejam lhe incomodando. Você tende a impor sua vontade e ideias, desconsiderando as outras pessoas.

PEIXES

Você é exigido a algum esforço e disciplina na lida com a saúde e nas lidas de rotina. A mentira e o falseamento tendem a prejudicar suas ações nesses campos.