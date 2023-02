ÁRIES

Sentimentos e desejos secretos podem colorir as relações cotidianas e levar você a um estado de conflito interior. Está mais difícil pensar com clareza e segurança.

TOURO

Os sentimentos evoluem, e a atração mais forte por um amigo pode ganhar espaço. O conflito e a insatisfação deve se acentuar, devido a s impossibilidades ou contradições.

GÊMEOS

Seus intentos pessoais no trabalho não recebem apoio. Isso o coloca contra as pessoas e distante de cooperação. As metas são diferentes e vocês precisam e se entender melhor.

CÂNCER

Mesmo sem querer, você age contra si próprio. O fato de ser inviável fazer uma coisa que gosta muito, não significa que você ou o mundo estão errados. É só uma fase de atrito.

LEÃO

No amor, seus desejos são sempre fortes, mesmo que não os demonstre com ênfase. Ao ser contrariado, os maus sentimentos, como o ciúme e a ira complicam a situação.

VIRGEM

Não fique tão distante das pessoas, afinal você faz parte deste mundo, e tem também sentimentos, e estes também estão intensificados. Não finja que não é com você.

LIBRA

Você precisa assumir com mais rigor e disciplina os compromissos afetivos. Isso talvez impeça o andamento das atividades como gostaria. É preciso ceder a certas obrigações.

ESCORPIÃO

Seus desejos serão muito diferentes dos da pessoa amada. Vocês podem brigar, ou mesmo o ciúme e o sentido de posse interferir na comunhão amorosa.

SAGITÁRIO

Os problemas com a casa e a família tendem a perturbar fortemente o casamento. De algum modo, os problemas com infraestrutura afetarão as associações e uniões.

CAPRICÓRNIO

O prazer de estar com as pessoas queridas é prejudicado pelos desejos contrários e pela tentativa de mandar no outro. Alguma forma de abatimento pode surgir contra você.

AQUÁRIO

Apesar da intensidade amorosa e passional, você não tem a disposição adequada para se aproximar da pessoa amada. Cuidado para não brigar demais por algo momentâneo.

PEIXES

A intensidade amorosa conflita com os entraves que a vida coloca à sua frente. Pode não haver clima para namorar, apesar do desejo. Não se deixe invadir pela outra pessoa.