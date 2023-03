ÁRIES

As relações sociais cobram maior sentido de dever. As responsabilidades pressionam mais também, e você terá que ser rigoroso consigo mesmo para se sair bem.

TOURO

O desenvolvimento do trabalho depende diretamente do cumprimento de deveres aborrecidos. Por outro lado, disposição para usufruir sozinho das coisas que aprecia.

GÊMEOS

Seguir os caminhos que agradam de imediato pode depender de cumprir etapas custosas e aborrecidas. Momento para ter um comportamento digno nas relações sociais.

CÂNCER

Há compromissos práticos a serem cuidados neste dia. Não negligencie seus deveres para com as outras pessoas nem consigo mesmo. O trabalho será assim beneficiado.

LEÃO

Momento oportuno para agir com dignidade nas relações humanas, procurando um padrão elevado de comportamento. Mesmo quando for custoso, proceda com dignidade.

VIRGEM

O convívio com as pessoas queridas pode ter suas limitações, mas nada que não possa ser contornado. A boa comunicação é fundamental para tudo fluir bem neste dia.

LIBRA

Os compromissos amorosos não podem ser deixados de lado, como se fossem menos importantes. Um bom convívio afetivo é o centro de equilíbrio deste seu dia.

ESCORPIÃO

Bom momento para resgatar valores familiares significativos e para se ater à conformação de valores que lhe são legítimos. Nada de seguir caminhos fáceis ditados pelos outros.

SAGITÁRIO

O dia favorece a comunicação e o entendimento realista com as pessoas. O amor é favorecido pela compreensão. A realidade concreta coloca limites ao convívio afetivo.

CAPRICÓRNIO

É preciso cuidar dos negócios com agilidade e desprendimento. A preocupação financeira não deveria coibir os bons momentos com pessoas queridas e familiares.

AQUÁRIO

Momento para expressar uma personalidade mais sólida, com um padrão elevado de valores. Proceda de acordo com eles. O convívio amoroso continua favorecido para você.

PEIXES

Dia de enfrentar e resolver situações de impasse, principalmente nas relações humanas. Além de fortalecer o espírito, você pode se livrar de pequenas preocupações.