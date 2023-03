ÁRIES

Dificuldades internas suas se opõem à construção no trabalho. Dia para trabalhar bem e produzir muito, se conseguir contornar tais dificuldades. Não fique do contra tão à toa.

TOURO

Resolva as coisas ao seu modo. Se deixar para o mundo resolver por você, talvez fique bastante irritado. Nem sempre você pode se apoiar no conjunto para dar seus passos.

GÊMEOS

É tempo de construir bases sólidas. Nisto você pode conseguir êxitos e resultados, sem mesmo ninguém saber. Não é hora de alcançar ou aparentar êxitos evidentes.

CÂNCER

Você se entende, na prática, com seus parceiros. Mas pode implicar quanto a valores, inclusive perdendo o bom senso. É melhor guiar-se pelo entendimento prático imediato.

LEÃO

Exigências materiais fora de seu controle perturbam e podem levar a reações negativas. Não torne tudo tão pessoal. Mas há boa produtividade no que está a seu alcance.

VIRGEM

Os sentimentos para com as pessoas queridas são contraditórios. Você quer estar perto delas, mas você tende a ser crítico e intolerante demais com elas.

LIBRA

Dia muito bom para colocar ordem nas questões mais delicadas, inclusive de ordem interior e subjetiva. Os afazeres exigem de você justo aquilo ao que não está disposto.

ESCORPIÃO

As relações afetivas são perturbadas por pensamentos inconvenientes, mas reveladores. Pode haver aí contrariedade e negação de seu valor ou desejos.

SAGITÁRIO

As aflições familiares voltam à tona com bastante força. E agora são reforçadas por riscos e pendências financeiras. É preciso tranquilidade diante das situações instáveis.

CAPRICÓRNIO

As dificuldades na lida com a vida prática não deveriam desviá-lo tanto assim dos projetos que tem em mente. Adapte-se às condições adversas para seguir seu caminho.

AQUÁRIO

O luminoso Sol aflige Plutão indicando que as adversidades crescem contra sua situação material. Irritação e tensão não resolvem. O apoio de outras pessoas será oportuno.

PEIXES

As pessoas se unem e se conciliam, mas você parece estar contra isso. Ou talvez parte de você não consiga aceitar certos termos ou condições para acompanhar as pessoas.