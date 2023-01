ÁRIES

Entre seus belos projetos e a realidade que vive, há grande distância. Encontre meios de diminuir essa distância, para seus melhores anseios encontrem lugar na realidade.

TOURO

Trabalhar de maneira nova, algo que tanto tem desejado, depende agora de você comandar e criar com mais disciplina e organização

GÊMEOS

A vontade de fazer sua vida avançar para além de antigos limites continua a se realizar. Tenha seus planos para ir além dos limites e invista seu tempo e seus recursos nisso.

CÂNCER

Você está conquistando um estilo de vida melhor e mais livre. Não se enrosque tanto com os pequenos aborrecimentos rotineiros, mas construa planos voltados para o trabalho.

LEÃO

A redefinição das parcerias e da vida a dois se completa. Alguns ajustes são precisos, pois que certos limites se mostraram. Seja adaptável às condições que se apresentam.

VIRGEM

A carreira profissional ganha contornos firmes. Para isso, é tempo de luta e conclusão do que foi iniciado. Não esmoreça na reta final. Mas adapte-se quando necessário for.

LIBRA

Os sonhos de uma vida melhor estão ganhando forma mais definida. É preciso apostar no que quer, afirmando seus desejos e motivações, mesmo quando tudo está desanimador.

ESCORPIÃO

Sua família está renovada e as responsabilidades relativas a ela lhe são cobradas. Não perca de vista o sentido que tem para você essa família, ou a rotina irá lhe aborrecer.

SAGITÁRIO

A construção de valores espirituais e filosóficos necessita integrar-se melhor ao seu comportamento. Precisa fazer parte de sua rotina e seus pensamentos no dia-a-dia.

CAPRICÓRNIO

As conquistas materiais que tanto tem almejado estão mais próximas da realidade. Acima de tudo, nestes dias do meio do ano, aprenda a negociar e a trabalhar em cooperação.

AQUÁRIO

Ser uma nova pessoa, que é tudo o que você deseja desde há alguns anos, está agora mais próximo de se realizar. Atue junto com as pessoas certas em seu trabalho.

PEIXES

Você queria se libertar de problemas e limites pessoais, e está mesmo acontecendo. Sua vida avança, mas há correções de rumo a serem feitas para a libertação se consumar.