ÁRIES

Inspire-se para resolver seus problemas, em particular no trabalho. Tenha confiança diante das adversidades, mas também trabalhe com organização e método.

TOURO

Você deve se reorganizar para entrar em novo relacionamento, ou nova etapa numa relação de amizade ou societária. Hoje, suas ideias estão mais amplas e abrangentes.

GÊMEOS

É mais fácil pensar a respeito do trabalho, onde você terá ideias inspiradas e que abram novas perspectivas para o futuro. A renovação social volta a ser favorecida.

CÂNCER

As relações humanas são beneficiadas por pensamentos amplos e compreensivos. Contudo, estas serão dificultadas pelo receio de você perder o seu espaço.

LEÃO

Um dia favorável para soltar a imaginação e se deixar guiar, pois por meio dela você terá melhor resultado nas lidas de trabalho, nos cuidados pessoais e no convívio humano.

VIRGEM

Procure conversar mais com as pessoas com quem está envolvido, afetiva ou profissionalmente. Deixe a imaginação trabalhar junto com o intelecto racional.

LIBRA

Um dia positivo para fazer melhorias em seu conforto doméstico e no ambiente de trabalho. Você está mais inspirado para idealizar o que gosta e aprecia.

ESCORPIÃO

Um dia favorável para ter boas conversas com a pessoa amada, com os filhos e com as pessoas que lhe são queridas. A imaginação deve trabalhar junto com a razão.

SAGITÁRIO

Uma nova ordem começa a se estabelecer na relação amorosa. Os negócios são favorecidos pela imaginação, se esta for bem utilizada junto com a organização prática.

CAPRICÓRNIO

Um dia de grande inspiração para captar ideias elevadas, sutis e impressionantes. Mantenha sua mente clara e organizada, e você poderá tirar grande proveito deste dia.

AQUÁRIO

Dia propício para organizar melhor suas finanças, inclusive resolvendo pequenos problemas pendentes. Só não espere que os outros os resolvam por você.

PEIXES

Dia de grande inspiração junto aos amigos e às pessoas. O convívio social lhe inspira a ser uma pessoa melhor, mais humana e compassiva. Aproxime-se das pessoas.