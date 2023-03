ÁRIES

Um dia oportuno para pagar o preço certo por sua liberdade, o que pode se dar de muitas maneiras. Não meça esforços para libertar-se dos espectros passados e passadistas.

TOURO

Os grandes amigos se fazem presentes em sua vida, e o entendimento com eles é algo especial. Se for preciso, modifique algo em sua conduta para recebê-los melhor.

GÊMEOS

Você pode ser assolado por algumas ideias erradas a respeito de seu trabalho. É tempo de deixar que eles se vão para bem longe. Você poderá superar uma barreira no trabalho.

CÂNCER

As visões do futuro tendem a ser brilhantes e altamente atraentes. Mas elas levam você a ter que ir além do que está acostumado. Bom momento para agir com tal ousadia.

LEÃO

A atividade profissional traz bons apoios que chegam na hora certa, quase como magia. Não adianta ter só intenção de organização no trabalho, é preciso realizá-la bem.

VIRGEM

O excêntrico Urano em harmonia com o Sol indica disposição renovada para pensar e do quanto essa abertura da mente favorece sua aproximação às pessoas.

LIBRA

Momento de renovar a organização financeira e usar de modo diferente os recursos disponíveis, dando mais colorido aos afazeres de rotina. Conviva de maneira diferente.

ESCORPIÃO

As relações afetivas vivem clima de liberdade quanto aos sentimentos e às suas manifestações. Surgem novas faces da pessoa amada e de sua relação com ela.

SAGITÁRIO

As rotinas domésticas tendem a lhe agradar bem mais, saindo da mesmice de sempre. Aproveite para conviver mais de perto com as pessoas que lhe são queridas.

CAPRICÓRNIO

Ao comunicar-se fora das formalidades, você poderá dizer o que de mais essencial tem a dizer. Nada de meias palavras, hoje é dia de dar expressão plena e franca.

AQUÁRIO

O novo uso de antigos recursos, inclusive o espaço doméstico, está amplamente favorecido. Há mais recursos para usar do poderia imaginar. Saia das trilhas já batidas.

PEIXES

O luminoso Sol agraciando o libertário Urano é indício de feliz entendimento com as pessoas à sua volta, inclusive num clima de compreensão ampla e profunda.