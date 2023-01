ÁRIES

A Lua Cheia aponta para momento de ápice nas conquistas profissionais. Procure reconhecer o justo valor daquilo que está sendo capaz de realizar nesse âmbito.

TOURO

A Lua Cheia aponta para o fechamento dos projetos e a consolidação da forma de pensar a vida. Momento de pensamentos abrangentes e elevados no campo profissional.

GÊMEOS

Momento de reconhecer os limites em certas condições materiais e nos relacionamentos. Veja o quanto você se fecha diante das partilhas, mantendo uma reserva pessoal.

CÂNCER

A Lua Cheia estimula as relações humanas e o sentimento com as pessoas queridas. A busca de ideais impossíveis tanto inspira o convívio afetivo quanto o torna complexo.

LEÃO

A Lua Cheia indica sentimentos dramáticos e uma boa dose de autovalorização. Mas o melhor é cumprir suas tarefas destes dias, sem preocupação nem glória excessivas.

VIRGEM

Momento de plenitude para a vida e os sentimentos amorosos, e de reconhecimento de seus melhores potenciais criativos. É tempo de unir intelecto e intuição.

LIBRA

As relações humanas, familiares e afetivas estão bastante favorecidas. Um sentimento de alegria e plenitude está presente. Você percebe muito mais do as aparências mostram.

ESCORPIÃO

O cotidiano deve estar bastante organizado, de modo a dar conta de diversas responsabilidades. Não cabe tudo que gostaria, mas organize as tarefas prioritárias.

SAGITÁRIO

A Lua Cheia aponta para o esclarecimento de questões financeiras Um negócio pode se definir, mostrar seus possíveis frutos, mas também mostrar seus limites.

CAPRICÓRNIO

Esta Lua Cheia é particularmente importante para você, por ser a hora de definição de sua atitude fundamental para com a vida no próximo ciclo que por agora se inicia.

AQUÁRIO

A Lua Cheia mostra claramente os problemas com os quais tem que lidar neste momento e o quanto pode superá-los ou tem que conviver com eles. Tenha esperança e confiança.

PEIXES

Os grandes projetos são delineados com maior clareza por sua mente e por seus esforços por projetá-los. Um sentimento de confiança é fundamental para apostar em seus sonhos.