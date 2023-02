ÁRIES

Algo que aprecia muito em seu trabalho pode ser interrompido ou impedido por uma situação fora de controle. Nem tudo é como gostaríamos que fosse.

TOURO

As ideias que acalenta com tanto cuidado e afeição podem sofrer ataques. É tempo de sair da linha de pensamento habitual e considerar caminhos menos trilhados.

GÊMEOS

As condições materiais privilegiadas que possa ter, pouco adiantam diante de certas exigências do trabalho. É preciso abrir mão de algum conforto para cumprir o que deve.

CÂNCER

A pessoa amada pode lhe querer muito bem, mas discordar de certas ideias que você tem. Tentar impor-se não adianta, só afastaria ainda mais vocês.

LEÃO

Os acordos e ligações com as pessoas podem se instabilizar, deixando-o bastante aflito. Vá acompanhando a forma nova que as relações pessoais estarão tomando.

VIRGEM

O que você deseja viver com a pessoa amada pode não corresponder àquilo que vocês próprios combinaram antes. Ou ainda, pode surgir um sentimento amoroso diferente.

LIBRA

O conforto material não lhe atende como você desejaria neste dia Aquilo que deveria lhe servir e confortar pode levar a mais trabalho. Procure aceitar o que não pode ser.

ESCORPIÃO

As pessoas podem não se sentir conquistadas e encantadas por você, como sua imaginação havia desejado e projetado. Não por isso elas precisam ser rejeitadas.

SAGITÁRIO

O conforto material tende a não estar a seu gosto. Os recursos financeiros não correspondem à sua expectativa. É preciso se ajeitar dentro de condições instáveis.

CAPRICÓRNIO

Sua natureza íntima se sente contrariada, pela negação de uma afinidade ou afeição. Mas perceba como são circunstâncias neutras que causam isso. Espere mudar o momento.

AQUÁRIO

Por não saber direito o que deseja ou o que realmente gosta e aprecia, diante de uma situação que tende hoje a se apresentar, talvez perca um bom momento.

PEIXES

Não seja desmancha-prazeres com os amigos ou com aqueles que lhe proporcionam um bom momento de convívio afetivo e social. Seja mais afeito a participar e a ser afável.