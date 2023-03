ÁRIES

Não se abandone aos seus problemas, como se eles fossem superiores a você e pudessem tomar conta de sua vida. A vida muda e logo ela mudará muito.

TOURO

Sua vida não pode adernar ou desandar a ir para qualquer direção Nem os amigos podem ser abandonados como se deixassem de ter o valor que eles têm.

GÊMEOS

A direção da carreira profissional irá se modificar bastante, portanto, deixe que tudo mude a sua volta. Há mudanças necessárias, obrigatórias, mas não se perca.

CÂNCER

Seus princípios morais e espirituais devem ser mantidos como um farol orientador. Algumas grandes mudanças irão acontecer, mas não se aflija nem se desoriente por isso.

LEÃO

Você tem laços sentimentais a serem preservados, embora estejam passando por uma fase de transição. Então, embora se modifiquem, não é correto que você se perca de vez.

VIRGEM

Momento em que uma grande mudança será muito necessária na vida a dois ou em alguma associação. A tendência a querer romper de vez com tudo pode não ser legítima.

LIBRA

Mantenha sua linha no trabalho e nos cuidados com a saúde. Nestes dias, você tende a se preocupar demais e perder o sentido prático do que precisa ser feito.

ESCORPIÃO

Seus sentimentos querem jogar tudo para o alto na relação amorosa, como se nada valesse a pena. Não é bem assim. É preciso uma reforma, mas não um final dramático.

SAGITÁRIO

Mesmo que você ache que a única solução é mudar de casa ou abandonar a família ou mudar de família, isso é um exagero de momento. Logo novas proposições irão surgir.

CAPRICÓRNIO

A tendência é se abandonar à desorganização de seu cotidiano. Isto seria muito ruim. Mantenha uma trilha mínima em sua ordem de vida. Logo, novos tempos surgirão.

AQUÁRIO

Não vale a pena quebrar os bens de valor que você vinha preservando. Podem ser melhor aproveitados, podem ser transformados. Há um bom uso para eles, logo adiante.

PEIXES

Você se desconecta de velhas motivações, daquilo que tinha sentido legítimo, e se aproxima de novas motivações. Evite se perder em terras ou mares de ninguém.