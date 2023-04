ÁRIES

Vênus e Netuno indicam boas situações à sua volta, embora possam lhe transmitir uma sensação positiva acima do que a realidade de fato é. Aproveite bem o conforto material.

TOURO

Netuno e Vênus estabelecem boa ligação afetiva com os amigos. As atividades em grupo tendem a ser particularmente agradáveis e prazerosas.

GÊMEOS

As conquistas deste dia trazem satisfação toda especial. Agora, lhe considerem por valores que antes estavam escondidos. É bom acertar o ritmo de suas atividades.

CÂNCER

Você talvez deseje fazer coisas que lhe projetem para além da rotina, como pensar em assuntos estéticos e humanistas. É realmente um dia de inspiração para a sua mente.

LEÃO

O bom aspecto do dia indica a boa disposição para conviver intimamente com as pessoas que lhe agradam. Nem sempre você está disposto a ceder tanto de você.

VIRGEM

O fato de mostrar suas vontades pode levá-lo a ter que reconhecer limites e barreiras. Nem tudo é possível – coisa que você deverá experimentar na prática rude da vida.

LIBRA

Alguma responsabilidade material ou social pode trazer acabrunhamento, limitando sua liberdade natural. Não é algo ruim em si, mas algo de que você não gosta nem um pouco.

ESCORPIÃO

Dia de boa inspiração para viver os relacionamentos amorosos. Você enxerga somente os lados belos da pessoa amada. Esses lados existem, mas não deixe de ver o todo.

SAGITÁRIO

Um dia positivo para as atividades de rotina, o lazer e as relações familiares. O conforto favorece a satisfação sensual. Aproveite sua casa de maneira a se sentir bem nela.

CAPRICÓRNIO

No convívio afetivo, há um clima de encantamento e mesmo de endeusamento. Isso pode acontecer com seu amor, mas também com alguém que encontre circunstancialmente.

AQUÁRIO

Viva os bons momentos do dia, os prazeres do corpo e o conforto, deixando questões que lhe parecem ser de vida ou morte para outra hora. Procure viver com leveza.

PEIXES

O encontro com pessoas agradáveis pode ser o melhor hoje. O clima de encantamento dá colorido especial para o convívio afetivo. Envolva-se mais com as pessoas queridas.