ÁRIES

As situações no trabalho e nos negócios tendem a se acelerar beneficamente. Certos eventos podem ocorrer antes do esperado. Bom momento para mudanças e novas ideias.

TOURO

O bom aspecto entre Urano e Mercúrio favorece muito o desenvolvimento das ideias e do planejamento que venha a organizar suas próximas ações. Um dia excelente para pensar.

GÊMEOS

Bom momento para descobertas a respeito de seu interior psicológico, dada a maior sensibilidade. Você capta, percebe e organiza os movimentos de sua alma.

CÂNCER

A participação social e a cooperação nas atividades intelectuais estão bastante favorecidas. Uma barreira pode ser rompida e você ganhar liberdade com certa pessoa.

LEÃO

Bom momento para aprimorar o planejamento de trabalho e desenvolver novas ideias. Talvez você esteja mais sentimental com as pessoas queridas.

VIRGEM

O bom aspecto entre Mercúrio e Urano estimula sua mente e favorece a atividade intelectual criativa. Momento para se valer de seus melhores talentos naturais.

LIBRA

Bom momento para mudar algumas pequenas coisas em sua casa, modificando o que precisa ser renovado e o que não serve. Possibilidade de contatar sentimentos profundos.

ESCORPIÃO

Facilidade de comunicação e boa disposição para estar em convívios interessantes É favorável colocar a habilidade criativa a serviço do bom cumprimento dos deveres.

SAGITÁRIO

Mercúrio e Urano em bom aspecto indica um bom momento para trabalho e negócios. Você está mais disposto a aventuras e a se arriscar em situações novas.

CAPRICÓRNIO

Um momento muito criativo e especial para mostrar suas ideias, mesmo as mais originais e diferentes. Não é difícil ser prático hoje, mas é mais rico e producente ser criativo.

AQUÁRIO

A compreensão em profundidade de certas situações está favorecida, em especial daquelas que para você representam dificuldade ou problema.

PEIXES

Sua capacidade intelectual está hoje positivamente estimulada. Bom momento para atividades que exijam comunicação e impacto sobre as demais pessoas.