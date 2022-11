ÁRIES

Revelam-se muitos conteúdos de seus relacionamentos e parcerias. Você descobre até onde pode ir e o que está além. Sua instintividade torna-se mais forte e presente.

TOURO

Você tende a se envolver em profundidade com a pessoa amada e com aqueles com quem compartilha o viver. A força deste momento sobrepuja muitas dificuldades.

GÊMEOS

Um dia para trabalhar, colocando-se ao serviço do que lhe é dado como dever. Este envolvimento com o trabalho favorece ainda a melhoria do conforto material.

CÂNCER

Os sentimentos apaixonados dão o colorido principal para estes dias. As condições de convívio podem não ser perfeitas, mas o desejo de convívio íntimo tende a superar tudo.

LEÃO

Momento para cultivar o que há de melhor no ambiente familiar, apesar de contratempos e desencontros. Procure ter paciência e boa vontade para que tudo corra bem.

VIRGEM

Um dia positivo para as viagens, os deslocamentos e o contato com novos ambientes. Assim também com os estudos, que estão favorecidos. Muito se revela nestes assuntos.

LIBRA

As questões financeiras chegam ao ponto culminante. Você reconhece melhor qual é a situação. Atenção para não gastar mais do que tem, seja seu dinheiro ou outros recursos.

ESCORPIÃO

A Lua Cheia excita suas emoções e dá colorido intenso a tudo o que sente ou pensa. As intensidades emocionais tendem a transbordar e tingir tudo com cores intensas.

SAGITÁRIO

As restrições e dificuldades que apontaram ao longo do mês chegam agora ao momento culminante. É tempo de reflexão e meditação, de se voltar para sua própria interioridade.

CAPRICÓRNIO

Este é um momento importante para a participação social, sua integração em grupos e para as amizades. Aprenda a confiar mais nas pessoas, sendo mais participativo.

AQUÁRIO

A Lua Cheia exalta os feitos profissionais, mas também pode mostrar tudo o que ainda falta fazer ou conquistar. Considere com bons olhos o que você conquistou até aqui.

PEIXES

Os estudos, viagens, ampliação de horizontes culturais e o desenvolvimento da mente estão em momento culminante. Seus interesses se voltam para o que é místico e mágico.