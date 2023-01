ÁRIES

Você vem se envolvendo e se encantando com pessoas do ambiente social. Alguma delas ganhará o foco de seus sentimentos e desejos. Algo pode acontecer entre vocês.

TOURO

Uma nova associação ou participação profissional pode se decidir no dia de hoje. Você encontra pessoas com os mesmos interesses e desejos que você.

GÊMEOS

Você se encanta com a arte e os conhecimentos humanistas. As pessoas também lhe encantam e você tende a se envolver com elas. Pena que a rotina coloque limitações.

CÂNCER

Há algo de estimulante, mas também de inalcançável, em seus desejos em relação à pessoa amada. Você deseja ir o mais fundo possível, e isso faz sair de suas seguranças.

LEÃO

Um encontro pode lhe fascinar por completo. Talvez alguém do ambiente social, talvez a pessoa com quem você já convive e subitamente vê despertar a magia entre vocês.

VIRGEM

Importantes encontros de trabalho podem ocorrer por agora. Mais até do que apenas trabalho, é o que pode haver em tal encontro. Pode haver uma forte afinidade pessoal.

LIBRA

Você pode encontrar-se com a pessoa e na situação certas para viver um grande romance. Você deseja muito muitas coisas, nos campos amoroso, sentimental e criativo.

ESCORPIÃO

A intimidade nas relações afetivas e familiares pode ser bastante intensa. Você pode encontrar um ambiente ou condição no qual você se senta em casa e relaxe.

SAGITÁRIO

Você se encanta com as pessoas com quem convive e alguém especial pode se destacar dentre todas as outras. Seu dia tende a girar em torno dessas relações e dos afetos.

CAPRICÓRNIO

Momento especial para os negócios, os contatos e os interesses financeiros junto a outras pessoas. Também no amor você poderá ter experiências bastante especiais e inebriantes.

AQUÁRIO

O amor está exaltado para os geminianos, mais do que para todos os outros signos. Você tem o impulso para viver plenamente o que sente. Você está muito afetuoso mesmo.

PEIXES

Os sentimentos amorosos tendem a ser secretos ou escondidos. Mesmo assim são intensos e você precisará vivê-los. Encontre uma maneira bonita de vivê-los.