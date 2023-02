ÁRIES

É tempo de construir as boas relações. Não poupe esforços, mas concentre-se no que é vital. Os empreendimentos pessoais e as ações criativas estão favorecidos.

TOURO

Você precisa dar conta das responsabilidades básicas, se quiser que seu trabalho se desenvolva. As questões materiais são as principais a serem cuidadas por você.

GÊMEOS

Momento para você absorver em seu comportamento, os ensinamentos e os valores que julgue mais corretos e coerentes – embora fazer isso possa lhe custar grande esforço.

CÂNCER

Você está mais confiante para enfrentar as dificuldades, mas também para se entregar à pessoa amada. As duas coisas são meio parecidas, às vezes, para você.

LEÃO

Momento favorável para fortalecer os projetos e intenções comuns com seu parceiro de vida e com possíveis sócios. Mesmo que dê trabalho, este é um trabalho que vale a pena.

VIRGEM

Os aspectos do dia favorecem os resultados práticos no trabalho e a execução de tarefas de responsabilidade e rigor. Sua construção está começando a se solidificar.

LIBRA

É um dia para firmar boas relações com as pessoas queridas, em especial na relação amorosa e com os filhos. Veja o que é realmente certo e atue nessa direção.

ESCORPIÃO

Bom momento para construir uma casa ou um lar mais sólido, no sentido literal ou figurado. Pode construir relações familiares mais sólidas, mesmo que lhe custe esforço.

SAGITÁRIO

É favorável pensar em trabalhar em conjunto com as pessoas. O momento favorece também consolidar as relações de amizade. Por difícil que seja, resultará em algo bom.

CAPRICÓRNIO

Os grandes planos começam a ganhar forma mais definida. As responsabilidades no trabalho estão a seu favor: poderá dar conta delas e com isso consolidar sua posição.

AQUÁRIO

Mantenha firme a direção e as grandes mudanças são facilitadas. Sua mente está bastante realista e, portanto, você poderá dar encaminhamento eficiente a suas questões.

PEIXES

As relações e parcerias se consolidam, mesmo que em meio a um caminho árduo. Não queira chegar logo à solução sem ter percorrido todo o terreno mais penoso.