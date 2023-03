ÁRIES

Condições propícias marcam este dia, trazendo sensação de aconchego e algum tipo de dever laborioso se realizando ao seu favor. Sua carreira é especialmente beneficiada.

TOURO

As relações sociais e de amizade alcançam uma profundidade de sentimento bastante grande e, possivelmente, satisfatória para você. A compreensão leva a novas situações.

GÊMEOS

Momento de muito trabalho em nome das obrigações que foram colocadas em suas mãos e que merecem ser bem cuidadas. Bons apoios favorecem muito seu trabalho.

CÂNCER

Momento positivo para criar coisas novas, inclusive no campo das artes, na relação com os filhos e com pessoas queridas. Vínculos fortes e positivos se formam por estes dias.

LEÃO

Ser o amparo para sua família irá lhe trazer realização significativa. Você se dispõe a ir além de seus limites naturais para cuidar das pessoas e dos relacionamentos.

VIRGEM

Momento de bom entendimento na vida a dois com a pessoa amada. A compreensão e a aceitação são fatores decisivos para construir relacionamentos bons e sólidos.

LIBRA

Este é um dia para você trabalhar bastante e bem, dando vazão à sua ambição. Momento para construir uma situação patrimonial mais sólida e bem estabelecida.

ESCORPIÃO

O encontro com a pessoa amada pode ser uma experiência muito especial. O sentimento de união entre você e o que lhe é mais querido. Dê o seu melhor para isso acontecer.

SAGITÁRIO

Procure o ambiente certo para cada coisa positiva que queira fazer crescer. Momento para acolher as pessoas em dificuldade e cuidar de suas próprias dificuldades.

CAPRICÓRNIO

Laços profundos se constituem nestes dias. Momento fecundo e positivo para as amizades, as relações afetivas e o entrosamento com as pessoas à volta.

AQUÁRIO

Dia para você bem cuidar de seus deveres. Gerir os problemas e superá-los está facilitado neste momento. As empreitadas profissionais e financeiras são bem sucedidas.

PEIXES

Momento para construir certezas quanto ao sentido da vida. Um sonho novo constitui um novo futuro para você. Ser moldável e receptivo pode lhe ajudar muito num dia como hoje.