ÁRIES

A sorte está ao seu lado, em alguns negócios ou mesmo no apoio material aos empreendimentos de trabalho. Mas há algo de inconstante e passageiro nessa situação.

TOURO

Você tende a olhar as pessoas com olhos mais bondosos, afetivos e encantados. Tende a se envolver com mais facilidade, causando encantamento e se encantando também.

GÊMEOS

É tempo de melhorar o padrão de saúde física e psíquica. A melhoria do conforto também está presente, mas deveria estar a serviço da saúde. Procure aliar o prazer e a saúde.

CÂNCER

Você está muito amoroso, e se derrete por tudo o que ama, muitas vezes perdendo a noção de valor. Mesmo a situação mais encantadora precisa ter limite e direção.

LEÃO

Um grande bem pode ser produzido se souber aliar a firmeza ao sentido de conjunto das relações familiares. É tempo de ações firmes nos assuntos e negócios de família.

VIRGEM

As boas intenções no trabalho podem se perder por comodismo, distração nas coisas boas ou por jogar fora suas intenções, sob forma de conversa superficial.

LIBRA

Você aprecia as coisas boas, os objetos bem feitos e tudo o que materialmente tenha qualidade. Hoje, esta tendência é estimulada Mas discipline essa tendência.

ESCORPIÃO

Maior disposição afetiva, desejo de convívio humano e disposição para a satisfação física, emocional e estética. Mas tudo isso se tornará um excesso, caso você não se oriente.

SAGITÁRIO

Os melhores prazeres, às vezes, são aqueles só seus. Não queira o que está além do real alcance. As condições materiais favorecem a você se livrar de problemas.

CAPRICÓRNIO

Bom momento para entrar em sintonia com ideais amplos, éticos e espirituais. Momento para gastar dinheiro com delícias e prazeres. Mas evite gastar além do que pode usufruir.

AQUÁRIO

O desejo de prosperidade é grande, mas não fique só no entusiasmo. Organize-se para realmente produzir toda essa prosperidade. Não se perca em pequenos devaneios.

PEIXES

Momento de inspiração elevada, de pensamentos de estética sofisticada e de refinamento cultural. No entanto, tudo isso pode ser apenas um grande entretenimento luxuoso.