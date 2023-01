ÁRIES

É preciso ser cuidadoso com seus objetos e posses. As falhas e confusões estão a ponto de acontecer. Aquilo que lhe encanta pode lhe ser prejudicial neste momento.

TOURO

O encanto que certas pessoas exercem sobre você pode levá-lo a passar por cima das convenções sociais. Não seja afoito diante de pessoas ou situações atraentes.

GÊMEOS

O desejo de seguir o caminho mais fácil, no trabalho ou na conduta pessoal, tende a promover o desencanto, levando-o para onde menos esperava.

CÂNCER

Ao perceber-se dotado de apoio, você tende a se descuidar do trabalho, dos estudos e de seus interesses pessoais. Procure manter a concentração e o esmero em suas tarefas.

LEÃO

Há decisões importantes a serem tomadas no trabalho, e os caprichos emocionais não deveriam interferir. Você preferiria que o mundo lhe recebesse de outra maneira.

VIRGEM

O momento exige sobriedade, evitando as mudanças por impulso momentâneo, pura folia ou impaciência. As desilusões tendem a interferir na relação afetiva.

LIBRA

O trabalho em conjunto tende a ser agitado e sem orientação. É preciso procurar um consenso entre os participantes, ou cada um acabará fazendo uma coisa diferente.

ESCORPIÃO

Nem sempre as outras pessoas reagem como você espera. Cuidado com a desilusão, pois as pessoas podem contrariar suas expectativas, nas relações afetivas.

SAGITÁRIO

O desejo de conforto em sua casa pode ser frustrado, causando revolta e insatisfação. É preciso mudar algumas coisas para você alcançar as condições materiais almejadas.

CAPRICÓRNIO

Uma palavra ou um ato falho, ou uma verdade que inesperadamente escapa à barreira da formalidade, podem mudar o encaminhamento da relação amorosa.

AQUÁRIO

As aparentes facilidades na vida material e doméstica não devem iludir. Por trás delas há coisas que surgem para modificar tais condições. Esteja preparado para se adaptar.

PEIXES

Possível desencanto com alguém que antes lhe parecia atraente. Ou ainda, um súbito mas fugaz encanto circunstancial. Em todos os casos, cautela, pois a situação irá mudar.