ÁRIES

Você se dispõe mais ao contato humano e a participar de atividades sociais e grupais. É preciso cuidar para não prometer mais do que pode cumprir para com as pessoas amigas.

TOURO

Aumento da mobilidade no trabalho e no modo de atuar na profissão. Facilidade de comunicação e interação com as pessoas. É tempo de colocar suas idéias em prática.

GÊMEOS

Mercúrio diz que sua atenção se dirige, de agora até março, para si mesmo, interessado em reconhecer suas próprias características e anseios. Procure olhar para si mesmo.

CÂNCER

É tempo de descobertas, é tempo de estabelecer outra forma de intimidade com as pessoas que lhe são especiais. O convívio íntimo agora se torna mais rico e intenso.

LEÃO

As relações pessoais, inclusive o casamento, ingressam por momento importante de redimensionamento. É preciso olhar as novas possibilidades que passam a existir.

VIRGEM

Momento importante para as definições no ambiente de trabalho. Muito do que vinha preparando pode agora se tornar realidade concreta.

LIBRA

Você se encanta mais facilmente com as pessoas. Sua imaginação está particularmente estimulada e ideias fantasiosas tendem a acorrer em profusão à sua mente.

ESCORPIÃO

É tempo de você pensar mais em sua casa e no ambiente familiar. Há coisas que estão se renovando e você precisa dar mais atenção a elas.

SAGITÁRIO

Você precisa de mais mobilidade na lida com as atividades de cotidiano. O trabalho e a vida a dois exigirão essa mobilidade e exigirão também que escute mais as pessoas.

CAPRICÓRNIO

Momento para manter a integridade, mesmo diante do que pareça inofensivo nas questões financeiras. Agindo com seriedade você se sairá melhor do que com espertezas.

AQUÁRIO

Mercúrio ingressando em seu signo indica um despertamento intelectual, mas também uma visão mais aguda de situações que possam estar em crise e exigindo mudanças.

PEIXES

Você começa a perceber com menos clareza as situações na vida familiar e conjugal. Poderá se meter em trapalhadas, por conta disso, sem se aperceber como nem por quê.