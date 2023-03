ÁRIES

O encontro com uma pessoa especial pode ser agradável e profundamente envolvente. Seus desejos e sentimentos podem ainda mudar bastante ao longo destes dias.

TOURO

O dia favorece o cultivo das boas sensações e experiências. Você tende a se cercar de coisas boas, que lhe sejam de especial agrado. Procure os ambientes intimistas.

GÊMEOS

A amorosa Vênus estimula harmoniosamente o vigoroso Marte em seu signo, indicando felicidade e harmonia nas relações de amizade e junto à pessoa amada.

CÂNCER

No trabalho, facilidade para se livrar de problemas. Uma ordem de vida mais adequada para você pode ser conquistada. As relações familiares são agora mais tranquilas.

LEÃO

A riqueza de pensamento, sensibilidade e cultura é muito gratificante, em especial nas amizades. O envolvimento afetivo tende a ser profundo e harmonioso.

VIRGEM

Você recebe bons apoios para resolver situações no trabalho e responsabilidades sociais. A relação amorosa exige que você se aprofunde na intimidade com a pessoa amada.

LIBRA

Bom momento se entender com a pessoa amada, inclusive quanto a projetos conjuntos de longo prazo. As viagens e passeios a dois estão bastante favorecidos nestes dias.

ESCORPIÃO

O amor leva a grande intimidade. Momento de encontro, de viver junto e de estabelecer um padrão positivo e produtivo de relação com as pessoas que lhe são significativas.

SAGITÁRIO

Os sentimentos e as ações são harmoniosos, gerando grande satisfação. Dia promissor para o relacionamento amoroso. As pessoas apoiam seus interesses e desejos.

CAPRICÓRNIO

Família, amor, rotina de vida, conforto pessoal, tudo tende a ir bem. As pequenas fortunas estão presentes. Com boa vontade de sua parte, este pode ser um dia bastante feliz.

AQUÁRIO

Momento para viver o melhor lado do convívio humano e da expressão de suas afinidades e afeições. Fácil comunicação, entendimento e sintonia com as pessoas queridas.

PEIXES

Bom momento para aquisições importantes para a casa, gerando conforto e bem estar. Conviver com as pessoas queridas em um ambiente agradável será muito gratificante.