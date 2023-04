ÁRIES

Você quer novos contatos e modos de ser com os amigos e com o meio social que frequenta. Você irá se aproximar de algumas pessoas, e se afastar de outras.

TOURO

As relações de trabalho estarão particularmente favorecidas, assim como os resultados materiais do trabalho. Você se encanta com as pessoas bonitas e de valor especial.

GÊMEOS

Momento oportuno para envolver-se com pensamentos filosóficos e religiosos. Sentirá uma natural atração por valores humanísticos e por interesses estéticos elevados.

CÂNCER

O entendimento com as pessoas queridas é o elemento mais gratificante de sua vida por agora. Há uma grande disposição para o convívio íntimo e a troca de confidências.

LEÃO

A participação em atividades grupais ou de companheirismo está beneficiada. As uniões e parcerias ganham novos conteúdos e contornos. Uma nova fase se anuncia para o amor.

VIRGEM

Intensificação dos sentimentos amorosos e da disposição para firmar um relacionamento. Mas, antes terá que se livrar de alguns vícios e hábitos que não colaboram para isso.

LIBRA

Agora, o amor precisa ter um significado único para você. É preciso que o envolvimento amoroso tenha um sentido maior, seja pleno de possibilidades para o seu futuro.

ESCORPIÃO

Os sentimentos afetivos, em especial para com os familiares, estão em processo de purificação. Uma nova união está por surgir em sua vida. Prepare bem o terreno.

SAGITÁRIO

As relações afetivas são estimuladas, inclusive com pessoas a quem está conhecendo por agora. Um encontro importante poderá gerar uma nova união em sua vida.

CAPRICÓRNIO

Benefícios no conforto pessoal podem vir de aquisições ou da melhor utilização de certos bens materiais. É tempo de investir no bem estar, inclusive no ambiente de trabalho.

AQUÁRIO

Momento de sentimentos profundos e intensos para com a pessoa amada. A intensidade dos afetos leva você a ingressar em novas áreas do relacionamento, renovando-o.

PEIXES

Momento em que amores intimistas, no sentido amplo, fazem presentes. Talvez sinta atração pelo que é proibido ou lhe desafie. Você quer firmar uma nova condição familiar.