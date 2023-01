ÁRIES

Os litígios e imposições vividos com o ambiente ao redor e na relação com irmão estão amainando. As coisas entram em seu devido lugar. Mas hoje ainda há alguma tensão.

TOURO

Você resistiu bravamente, mas agora é tempo de sair da defesa com relação a seu território e seu espaço. É tempo de se voltar novamente para os relacionamentos.

GÊMEOS

É tempo de começar a resolver as tensões que lhe perturbaram. Está terminando para você um período de forte tensão interna, no qual não conseguiu dar vazão a ela.

CÂNCER

As lutas pessoais e profissionais serão bem sucedidas a partir de agora. Você encontra rumo acertado para os projetos de trabalho. Mas pode haver alguma raiva acumulada.

LEÃO

As atividades sociais e os estudos que estavam empacados voltam a se desenvolver. Utilize sua capacidade de luta, depois de ter revisto e modificado o que era necessário.

VIRGEM

Seus pensamentos voltam a ter direção, assim como o trabalho, depois de um tempo sem conseguir encontrar valores ou algo que lhe orientasse com firmeza e confiança.

LIBRA

O período de desorientação profissional e de valores se encerra. Você começa a encontrar orientação para as ações principais, depois de reelaborá-las melhor.

ESCORPIÃO

O relacionamento a dois e as parceiras deixam de conter tanto conflito, o que antes os consumia. Agora é possível estabelecer outra forma de relação, bem melhor.

SAGITÁRIO

As atribulações perturbadoras na vida a dois estão amainando. É tempo de, com calma, começar a colocar nova ordem em seu viver. A vida material também se ordena.

CAPRICÓRNIO

As operações e atividades que vinham dando francamente erradas, assim como as parcerias, agora já não lhe molestarão tanto assim Inclusive, logo, darão certo.

AQUÁRIO

Algo parecia não avançar na vida amorosa e em seus empreendimentos – e não avançava mesmo. Agora o quadro muda e você luta e alcança aquilo que quer.

PEIXES

As condições de convívio familiar começam a melhorar. Os atritos acirrados dão lugar a um possível entendimento. Também o clima na vida amorosa melhora bastante.