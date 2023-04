ÁRIES

Momento de grande concentração de vitalidade. Parece que você pode tudo. Dirija positivamente tal energia. Se bem que um pouco de celebração livre irá lhe fazer bem.

TOURO

Algum obstáculo pode ser derrubado, só de ver o quanto tem de energia para investir contra ele. Reforço positivo, dentro de espírito austero, para suas melhores motivações.

GÊMEOS

É tempo de investir o melhor em seus projetos futuros. Muita atividade, entusiasmo e vibração com os amigos, e também com seus sonhos pessoais para a vida que quer ter.

CÂNCER

Seus talentos e dons florescem de modo especial. Entusiasmo e boa vibração para com o trabalho, ainda mais com projetos e interesses que estão agora sendo semeados.

LEÃO

Você está mais idealista do que sempre foi e a boa intuição guia seus passos e gestos. As atividades culturais, intelectuais e filosóficas estão positivamente estimuladas.

VIRGEM

O convívio humano está bastante ardente e apaixonado. Alta tensão nas relações mais íntimas e nos negócios. Mas uma tensão que tende a reverter positivamente.

LIBRA

Você se entusiasma com as pessoas e os relacionamentos, quer começar vida nova. É aconselhável fazer um acordo muito bem feito e um pacto de boa convivência.

ESCORPIÃO

Momento de favorecimento ao trabalho e ao uso da criatividade aplicada em realizações concretas. Melhoria da saúde por se engajar em atividades que lhe fazem bem.

SAGITÁRIO

No amor, tudo é entusiasmo, vibração e afã em expressar o que sente. As atividades criativas estão favorecidas. O momento favorece o amor sob todas as suas formas.

CAPRICÓRNIO

As experiências afetivas e humanas são agora o que de maior valor você pode estar vivendo. Os bons sentimentos permeiam vivamente o convívio familiar.

AQUÁRIO

Anseio por pessoas, por trocar ideias e conviver em torno de interesses vibrantes. Muita energia disponível para viver o cotidiano. Comece novos estudos e um novo cotidiano.

PEIXES

A lida com dinheiro e bens materiais está muito favorecida. Use os recursos disponíveis para realizar algo que seja importante para dar novos contornos para sua vida.