ÁRIES

Momento de assentar ideias e projetos, colocando ordem no que estabeleceu. O convívio com os amigos é contido por obrigações materiais, mesmo assim divirta-se com eles.

TOURO

O prazer de trabalhar é estimulado pelos desafios e problemas fascinantes. Mas é prejudicado por preguiça ou alguma forma de imobilismo, em especial nas relações.

GÊMEOS

As atividades intelectuais e culturais junto aos amigos são estimulantes e prazerosas. No entanto, obrigações aborrecidas tendem a impedir realizar tudo o que imaginou.

CÂNCER

Situações no ambiente de trabalho tendem a surpreender, revelando situações emocionais difíceis de aceitar e conviver. Procure cuidar das questões mais imediatas.

LEÃO

O entendimento com a pessoa amada é muito bom e os planos conjuntos entusiasmam. Não obstante, as condições materiais podem ser contrárias à realização dessas ideias.

VIRGEM

Alguma perturbação interior é sentida, mas é passageira. No trabalho, termine o que começou sem invencionices, aceite os bons apoios e cuidado com o pessimismo.

LIBRA

Você entra em fase de entusiasmo afetivo, mas nem sempre as condições práticas permitirão viver tudo o que deseja. Reforce os bons laços afetivos que conquistou.

ESCORPIÃO

O casamento leva você a obrigações domésticas que não são de seu agrado. Mas efetivamente são necessárias, por algum fator prático. Usufrua o conforto em seu lar.

SAGITÁRIO

Contratempos se interpõem à realização do que havia planejado à rotina. Os humores oscilantes e obscuros afetam sua razão. Mas você caminha para um grande entusiasmo.

CAPRICÓRNIO

Os recursos materiais devem ser utilizados para a realização dos projetos pessoais. Mas parte deles pode trazer maior alegria sendo aplicados ao bem estar e conforto familiar.

AQUÁRIO

As obrigações ou preocupações junto ao trabalho obstruem as atividades que lhe trazem maior diversão. O entusiasmo por certas relações humanas e afetivas irá crescer muito.

PEIXES

Momento oportuno para encerrar definitivamente situações do passado e começar a pensar no futuro. Usufruir a boa condição material pode ser hoje um reconforto.