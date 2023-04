ÁRIES

Você está inspirado para cuidar de seu trabalho. Poderá tomar ações certeiras com base na intuição. Por outro lado, a razão também funciona bem no trabalho e relacionamentos.

TOURO

Um sentimento de maior certeza e paz favorece sua estabilidade interior. Você se entende melhor com consigo mesmo se cultivar os bons hábitos neste dia.

GÊMEOS

Maior empatia com algumas pessoas, que podem ajudá-lo a se safar de problemas. Bom momento para lidar com compromissos materiais e cuidar do conforto pessoal.

CÂNCER

O trabalho é impulsionado por gestos decididos e fortes. Você passa a se situar melhor com os familiares. Atenção redobrada com a saúde, devido à baixa vitalidade destes dias.

LEÃO

Maior segurança emocional e boa relação com situações familiares As ideias refinadas estimulam boas ações no trabalho. Você pode fazer escolhas sob boa orientação.

VIRGEM

Você colhe os resultados de suas ações nos compromissos materiais. Admita o que foi conquistado por você, assim como aquilo que possa ter lhe faltado ou frustrado.

LIBRA

Um dia excelente para realizar boas coisas em seu lar e com a família. Traga as pessoas legais para perto de você, talvez até mesmo para dentro de sua casa.

ESCORPIÃO

Um dia de certezas bem fundamentadas, com as quais se sentirá seguro e poderá fazer opções razoáveis em sua vida. Veja se realmente completou os processos de eliminação.

SAGITÁRIO

Você retoma uma orientação pessoal mais estável, quanto aos sentimentos e aos afetos. Sua vida entra em ordem, novamente. Seja prático e objetivo diante de adversidades.

CAPRICÓRNIO

Reconheça o que você está sentindo em seu íntimo. As situações familiares devem se assentar. Cumpra suas responsabilidades até o fim, em casa e no trabalho.

AQUÁRIO

Você é mais eficiente e objetivo nas ações voltadas para cumprir suas responsabilidades para consigo mesmo. Uma boa ambientação favorece o convívio familiar.

PEIXES

Você é capaz de pensar com maior objetividade e eficiência em seus projetos e sonhos de vida. Veja quais são os limites para seu dinheiro e as possibilidades de ação concreta.