ÁRIES

Marte, seu regente, em conflito com Netuno faz com que se apaixone justo por aquilo que vai contra você. A atração pelo desafio leva a prejuízos. Não ataque moinhos de vento.

TOURO

Marte e Netuno indicam forte tendência para dissipar forças em projetos sem sentido. Vênus, sua regente, em bons aspectos indica favorecimento às relações e amizades.

GÊMEOS

Marte e Netuno indicam atirar-se no alvo errado, nos projetos de trabalho. Por outro lado, os ganhos financeiros, o conforto material e a vida familiar estão bastante favorecidos.

CÂNCER

Sua saúde, física e psíquica, é afetada por disfunções de difícil diagnóstico. Você está particularmente susceptível a problemas. Os amores e afeições, contudo, vão muito bem.

LEÃO

Diante de um mistério seja cauteloso. As amizades estão em momento delicado. Alguém pode sofrer um engano, proposital ou não, comprometendo negócios e sentimentos.

VIRGEM

Você tende a se enganar ao avaliar as situações no trabalho. Espere alguns dias, até discernir as melhores ações. As relações humanas e de amizade vão hoje muito bem.

LIBRA

A dissipação da energia tende a dificultar os bons resultados. Você gasta muito sem ter orientação. Por outro lado, poderá melhorar as condições materiais e de conforto pessoal.

ESCORPIÃO

Os sentimentos mais fortes e apaixonados podem ser hoje bem perigosos. Você se arrisca por uma miragem. Mas ao olhar os horizontes mais amplos e você irá se orientar.

SAGITÁRIO

Marte e Netuno indicam cultivar sentimentos fortes e ilusórios a respeito de seu amor e dos familiares. Seja generoso com as pessoas e suas relações serão mais harmoniosas.

CAPRICÓRNIO

Um pequeno gesto errado no trabalho pode gerar boa confusão. Os pensamentos falseiam a realidade. Por outro lado, as relações pessoais estão bastante favorecidas.

AQUÁRIO

No amor, o ciúme tende a ditar seus sentimentos e gestos. É também momento errado para arriscar dinheiro e bens materiais. Por hoje, trabalhe e cumpra bem os seus deveres.

PEIXES

As imagens mentais tendem a falsear a realidade, sem você perceber e lhe motivar na direção errada. Mas seus sentimentos conduzem por caminhos mais felizes e corretos.