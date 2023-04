ÁRIES

As experiências emocionais são fortes e levam você a repensar em muitas coisas. A preocupação excessiva com o amor pode gerar uma sombra que a tudo escurece.

TOURO

O desejo de se encontrar com amigos ou pessoas queridas é frustrado. Também assim com algumas expectativas pessoais. O trabalho segue melhor, com boas oportunidades.

GÊMEOS

Você próprio pode contrariar suas expectativas no trabalho. Talvez por insegurança, tende a recuar diante do que deseja. Ou, ainda, as circunstâncias impedem seu caminhar.

CÂNCER

As atividades que mais lhe agradam podem ser impedidas de se realizar. Uma grande frustração pode acontecer. Considere que nem tudo de importante se resolve neste dia.

LEÃO

As relações pessoais trazem sentimentos intensos, mas as situações sociais não colaboram e talvez não possa viver com as pessoas, como gostaria, esses sentimentos.

VIRGEM

No âmbito amoroso, o dia tende a ser carregado de compromissos e deveres, ficando de fora a diversão. Não obstante, é um dia criativo para a atuação no trabalho.

LIBRA

Seus planos podem ser impedidos de se realizar neste dia. Não conte com muita coisa, assim poderá se frustrar menos. Veja se não precisa planejar melhor suas ações.

ESCORPIÃO

Saturno em aspecto com Vênus indica a supressão do prazer e a imposição dos deveres. Há dias em que as coisas são assim mesmo: sonhamos e a realidade se opõe ao sonho.

SAGITÁRIO

Você pode colaborar em certa medida para ajudar as pessoas em seus apuros e dificuldades. Dê seus cuidados, dê colo, ampare as pessoas por quem tem apreço.

CAPRICÓRNIO

Os compromissos formais do trabalho se impõem sobre a afetividade no convívio cotidiano. Tem dias em que não cabe tudo aquilo que desejamos e gostaríamos.

AQUÁRIO

Vênus em conflito com Saturno indica disposição afetiva equivocada e contraproducente. As soluções pessoais com que possa contribuir em seu trabalho são bem vindas.

PEIXES

Saturno traz uma sombra incômoda sobre seus sentimentos afetivos mais agradáveis. Um dia para você repensar suas motivações a ver se elas valem mesmo a pena.