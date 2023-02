ÁRIES

Um dia para você viver intensas alegrias quanto às afeições, mas escondidas dos olhares do mundo. A intimidade é o ambiente a ser cultivado com prazer e no seu melhor.

TOURO

Um dia iluminado por belas amizades e momentos encantadores junto às pessoas queridas. Deixe-se envolver por aquilo que as pessoas trazem, por seus chamados.

GÊMEOS

Você está hoje altamente idealista em seu trabalho. Pode se apaixonar por alguma ideia ou proposta. E, concretamente, algum acordo pode ser formalizado com êxito.

CÂNCER

Você quer ser melhor, deseja que sua vida seja melhor. Não se identifique apenas com os pesos e as cargas. Hoje é dia para você olhar para o alto e para as belezas a alcançar.

LEÃO

Momento oportuno para ter uma visão esclarecida a respeito de certas limitações presentes em sua vida. Assim, irá receber apoio externo para lidar melhor com elas.

VIRGEM

As relações humanas extravasam sua natureza mais sensível e elevada. Poderá haver algo de realmente humano nas relações mais íntimas: sentimentos verdadeiros.

LIBRA

Um dia para trabalhar com a alma engrandecida, por ajudar ou prestar bom serviço por meio de sua atuação profissional. Bons resultados, mas o melhor é o benefício ao outro.

ESCORPIÃO

Momento de possível êxtase na vida afetiva. Olhos iluminados ou até ofuscados pela luz de algum sentimento. Desejos inalcançáveis, mas em nome dos quais pode se aplicar.

SAGITÁRIO

Momento de harmonia familiar, ainda mais se houver perdão aos erros e maus sentimentos. A mesquinhez deve estar de fora. Deixe-se levar pelos pontos de harmonia.

CAPRICÓRNIO

Não afrouxe nas relações humanas, a firmeza permite a você hoje inserir conteúdos realmente ricos em suas relações. Conversas podem ser encantadoras.

AQUÁRIO

Afeição, acima de tudo, afeição com as pessoas e consigo mesmo. As arestas ásperas de seu modo de ser se atenuam. Aproveite as coisas boas que a vida lhe deu até aqui.

PEIXES

Momento de êxtase estético, de saltar além da realidade para a perfeição idealizada. Mas, como sempre, em algum momento seus pés terão de voltar a tocar a terra.

