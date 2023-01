ÁRIES

As suas recorrentes oscilações diante da rotina podem ser apaziguadas. Você se tornará mais produtivo e encontrará o ritmo certo para fazer suas tarefas.

TOURO

As relações afetivas vivem clima de liberdade de sentimentos e de gestos. Pode hoje vir a conhecer novas faces da pessoa amada e mesmo da relação com ela.

GÊMEOS

As rotinas no trabalho e em casa tendem a lhe agradar bem mais, pois contêm algo de inovador e atraente. A criatividade ajuda você a se tornar mais produtivo.

CÂNCER

A comunicação inovadora e fora do convencional ajuda você a transmitir o que tem a dizer. Nada de meias palavras: dê expressão exata e franca a seus sentimentos.

LEÃO

O novo uso de antigos recursos, inclusive do espaço doméstico e das condições de moradia, está amplamente favorecido. Faça um novo uso daquilo que já tem.

VIRGEM

Momento de alto magnetismo nas atividades de comunicação. Feliz entendimento com as pessoas a sua volta, inclusive formando alianças e acordos muito proveitosos.

LIBRA

Um dia oportuno para pagar o preço certo por sua liberdade, o que pode se dar de muitas maneiras. Não meça sacrifícios em nome de um preço justo por tudo aquilo que quer.

ESCORPIÃO

Os grandes amigos se fazem presentes, e o entendimento com eles é algo para lá de especial. Você pode ser mais você mesmo ao lado das pessoas certas.

SAGITÁRIO

Momento de libertação em relação a algo que lhe prejudicava. No trabalho, as situações mais críticas são também as que trazem as soluções mais brilhantes.

CAPRICÓRNIO

As visões do futuro tendem a ser brilhantes e altamente atraentes. Você irá sonhar com altos voos, com boa chance de que estes sejam exequíveis.

AQUÁRIO

A atividade profissional é favorecida pelos bons apoios que chegam na hora certa, quase como magia. Organize-se para receber e aproveitar bem as facilidades que lhe chegarão.

PEIXES

A disposição renovada da mente e dos pensamentos aproxima você das pessoas. Momento de conhecer coisas novas pelo contato com pessoas diferentes e interessantes.