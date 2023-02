ÁRIES

Os projetos futuros e os sonhos de vida são vistos de modo bem realista. É fundamental se responsabilizar por seus sonhos. Estes são os temas de seu desenvolvimento, agora.

TOURO

A realidade mais crua de sua carreira e de seus papéis de autoridade lhe é mostrada. Assuma as responsabilidades que estão em suas mãos com sentido de integridade.

GÊMEOS

A qualidade de seus pensamentos e o padrão de sua mentalidade são percebidos por você com particular clareza. A realidade dos valores filosóficos é colocada às claras.

CÂNCER

Momento de total realismo nas questões financeiras e compromissos morais assumidos por você. A partir disso, a construção de sua existência tende a ser mais efetiva.

LEÃO

Tudo está mais claro no casamento e demais uniões. Isto pode ser doloroso ou muito positivo, dependendo de como lidar. É na realidade que os sonhos são plantados.

VIRGEM

É preciso tomar decisões quanto ao trabalho. Como está tudo mais claro e a realidade salta aos seus olhos, as decisões podem ser muito precisas.

LIBRA

Momento luminoso, caloroso e brilhante para os sentimentos amorosos e para a criatividade artística. Você agora é capaz de feitos especiais.

ESCORPIÃO

O momento é de descoberta das coisas mais profundamente guardadas. Uma nova luz faz você perceber novo caminho em direção a suas raízes e a suas origens.

SAGITÁRIO

Você agora experimenta o quanto cabe em seu tempo, na capacidade de ação e no cotidiano. Não cabe tudo o quanto existe, mas é mais que suficiente para sua realização.

VIRGEM

A realidade de sua vida material é iluminada de modo especial. Repare como este tema tem se destacado há vários dias. Ele é agora o veio principal de seu desenvolvimento.

AQUÁRIO

É preciso reconhecer suas características pessoais de modo realista. Ele é o veio principal para você se desenvolver. Ouse criar um modelo mais individual seu.

ESCORPIÃO

Dificuldades e pendências, inclusive de saúde, lhe são apresentadas com realismo. As questões do passado se destacam. Lide bem com ele, e o futuro poderá se renovar.