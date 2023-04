ÁRIES

As esperanças devem mobilizar gestos objetivos. Procure o caminho mais simples para você resolver seus problemas. É preciso agir de maneira eficiente mas sem complicar.

TOURO

Os amigos se mostram mais compreensivos e lhe favorecem de diversas maneiras. Podem ajudá-lo em pequenas encrencas ou trazer alegria para seus sentimentos.

GÊMEOS

Um dia voltado para as realizações sociais e profissionais. Você está mais dedicado às grandes causas, mas deveria fazer isso de maneira muito simples e sem afetações.

CÂNCER

Bom estímulo às aspirações filosóficas e aos altos estudos, em especial se orientados à vida profissional. O momento pede que você coloque em prática seu conhecimento.

LEÃO

Você se devota a estudar e refletir sobre o desconhecido. Momento para pensar sobre questões fundamentais da existência, voltadas para o sentido da vida e seus significados.

VIRGEM

Você se volta a relações que envolvam resultados conjuntos. É tempo de se acertar com as pessoas de uma maneira bastante simples, sem recorrer a justificativas complicadas.

LIBRA

Um dia em que você está mais cooperativo e desejoso ao se dedicar ao trabalho. A harmonia com os colegas é fundamental. Siga o caminho mais simples que houver.

ESCORPIÃO

É tempo de você viver situações inspiradas na relação amorosa. O cotidiano deve receber bem os gestos criativos e afetivos entre vocês. Viva o melhor de maneira descomplicada.

SAGITÁRIO

Um bom ambiente é fundamental para que os desejos afetivos e de diversão se realizem. Comece construindo uma situação tranquila e de confiança entre vocês dois.

CAPRICÓRNIO

Boa relação com colegas e pessoas próximas, o que tende a levar à formação de ambientes e situações agradáveis. Procure criar um bom clima com as pessoas ao redor.

AQUÁRIO

O bom aspecto torna este um dia favorável para seus negócios, alcançando resultados especiais em alguns casos. Procure comunicar de maneira simples os seus intentos.

PEIXES

As boas inspirações devem ser colocadas em ação nos negócios e na vida material, semeando algo positivo. Usufrua dos bens que estão à sua disposição neste momento.