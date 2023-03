ÁRIES

Sua vida interior torna-se instável pela dificuldade de entendimento – inclusive ao lidar com questões básicas e bem práticas. Não se esqueça do que é importante para você

TOURO

Ideias muito amplas e complexas são pouco práticas para o trabalho. Contudo, ideias e talentos originais devem ser aproveitados. As amizades são vividas muito emotivamente.

GÊMEOS

A aplicação da criatividade no trabalho tende a complicar, mas pode ainda assim propiciar melhorias. Saiba o momento certo de ousar, e o momento de permanecer nos trilhos.

CÂNCER

Dia em que pode se defrontar com obstáculos e problemas nos estudos e viagens. Sua mente pode se desorientar, por haver muitos pensamentos e imagens estimulantes.

LEÃO

Pequenas confusões e enganos irão gerar perdas. Não desanime diante do que precisa ser feito para que seus projetos se realizem. Seja cordato e amistoso com as pessoas.

VIRGEM

Use de seu talento criativo diante das limitações que existirão para o relacionamento a dois. Há muita coisa importante em jogo para ficar passivamente esperando.

LIBRA

Alguma indisposição para trabalhar está presente. É como se você mesmo agisse contra o trabalho a realizar. É difícil encontrar a concentração certa em um dia como este.

ESCORPIÃO

O principal do dia se passa no seu mundo interior. E este irá interferir na vida amorosa, devido a uma sensibilidade difícil de atender ou de ser satisfeita. Não idealize demais.

SAGITÁRIO

Um clima estranho ou confuso surge no convívio familiar. Os compromissos assumidos devem ser cumpridos, tendo ou não disposição para eles. Procure um ambiente de paz.

CAPRICÓRNIO

A comunicação errada gera confusão em sua rotina. Veja se não poderia conduzir suas ações com mais eficiência. É importante relaxar entre os momentos de trabalho.

AQUÁRIO

Sua mente está hoje um pouco confusa, prejudicando a organização prática de vida e o modo de lidar com dinheiro. Talvez você não enxergue direito o que está acontecendo.

PEIXES

Você tende a perceber as outras pessoas de maneira confusa e nebulosa, o que irá lhe perturbar. Você se confunde com os outros, e toma os outros como se fossem você.