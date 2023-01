ÁRIES

As mudanças na carreira profissional podem ser maiores do que aquilo que esperava ou imaginava. Mas uma verdade com relação a ela estará mostrando que precisa ser assim.

TOURO

Você está em fase nova, em especial para os planos de trabalho e de vida. Momento de morrer para certas convicções morais. Não há porque se prender a antigos dogmas.

GÊMEOS

É preciso aceitar transformações que estão inexoravelmente em curso. Momento de encerrar de vez os ciclos e as situações que já perderam completamente o sentido.

CÂNCER

Parcerias e associações podem passar hoje por crise profunda. As formas antigas devem dar lugar a novas essências, na vida a dois e nas associações formadas por você.

LEÃO

Hoje é o dia certo para se desfazer de velhas rotinas. Talvez isso aconteça até contra sua vontade. Há coisas e situações na vida doméstica que não têm mais razão de ser.

VIRGEM

Momento de morrer para certos sentimentos no amor, florescendo outros, de essência renovada. Não fique achando que a alegria vai de roldão nesse morrer. Novas nascerão.

LIBRA

Mágoas antigas e velhas ambientações emocionais negativas devem ser transformadas radicalmente. Pare de alimentar sentimentos velhos, simplesmente mude-se para outros.

ESCORPIÃO

Há aspectos de seu jeito de se comunicar que talvez se mostrem, até de súbito, fora do tempo e da ordem pretendida. E você se dará conta de que algo deve mudar.

SAGITÁRIO

Momento de especial revelação para você, em particular quanto aos desejos voltados à materialidade e quanto aos valores a partir dos quais avalia a sua vida.

CAPRICÓRNIO

Momento de morrer para certos aspectos de sua personalidade que não deseja mais cultivar nem manter. Você tem passado por isso algumas vezes, pois lhe é necessário.

AQUÁRIO

Hoje é dia de você abrir mão daquilo que é ruim e lhe faz mal. Deixe de teimar com convicções que só atrapalham a vida. Deixe também de alimentar seus problemas.

PEIXES

Novos sonhos podem então passar a habitar sua mente. Mas, para isso acontecer, é preciso que antes caiam por terra os sonhos que não mais correspondem a você.