ÁRIES

Um dia positivo para a lida com recursos financeiros e bens materiais. Você se entusiasma com isso e seu humor melhor bastante. Aliás, tende a melhorar ainda mais.

TOURO

Período excelente para firmar os planos de vida e para se envolver com projetos amplos. Sua participação em grupos está muito favorecida, ocupando um lugar de destaque.

GÊMEOS

Você ganha força para lidar com seus problemas. Tende a se sentir confiante, mesmo diante das dificuldades maiores. Uma superação importante se dá em seu trabalho.

CÂNCER

Confiar no futuro é agora fundamental para seguir a trilha certa As atividades filosóficas estão favorecidas. Você tem mais energia vital e disposição para viver melhor.

LEÃO

Apoios decisivos permitem dar passos mais largos no trabalho. Os negócios e as partilhas estão em momento de definição. É preciso saber acomodar as diferenças.

VIRGEM

As atividades culturais, filosóficas e religiosas estão favorecidas, recebendo o apoio de amigos, pessoas e situações à sua volta. É preciso partilhar mais o seu conhecimento.

LIBRA

Você se entusiasma com os apoios e oportunidades que se abrem no trabalho. O momento é de crescimento pessoal e profissional, e deve ser bem aproveitado.

ESCORPIÃO

O entusiasmo nas relações afetivas tende a ser bem grande. Vocês se motivam um com o outro e podem fazer planos ousados. As atividades intelectuais se desenvolvem melhor.

SAGITÁRIO

Você entra em sintonia com grandes linhas de orientação para o trabalho, percebendo por onde deve ir neste e no próximo ano. Os assuntos familiares vão bem melhor.

CAPRICÓRNIO

Os empreendimentos pessoais podem ter grande impulso neste momento. Sua mente é capaz de entrar em contato com pensamentos elevados e idealistas.

AQUÁRIO

Os negócios de família e a lida com seu patrimônio recebem bom impulso neste dia. As modificações na rotina de trabalho ganham forma mais definida. Coloque-as em campo.

PEIXES

Um dia favorável para empreender viagens, mudanças e atividades de comunicação e expressão artística. Você mostra força e amorosidade em sua imagem, palavras e gestos.