ÁRIES

A solução de antigos problemas pode ocorrer, pelo menos em grande parte. É tempo de você eleger qual aspecto de sua identidade quer reforçar e tornar mais visível em você.

TOURO

Você pode sedimentar boas relações de amizade, assim como dar contorno sólido para seus projetos futuros. Uma decisão é necessária para você se livrar de antigo problema.

GÊMEOS

Não se sinta constrangido por fazer trabalhos que são custosos de imediato. Adiante irão reverter em grande benefício profissional. É tempo de eleger quem são seus amigos.

CÂNCER

O planejamento, em especial na profissão, é a grande construção para você neste dia. é hora de eleger quem você quer ser, na profissão e diante do mundo. Comprometa-se.

LEÃO

Saturno beneficiando Vênus é indício de receber apoio capital para desenvolver a carreira profissional. Contudo, a direção na qual orienta sua vida deverá ser elegida por você.

VIRGEM

Para se livrar de entulho e lixo é necessário que você se decida por se livrar disso. Tem coisas que não vão embora por si mesmas Boa hora para pensar no futuro das relações.

LIBRA

Um dia positivo para o trabalho de rotina, inclusive podendo contar com melhores recursos e a cooperação de situações e pessoas. Eleja a parceria à qual vai se dedicar.

ESCORPIÃO

Vênus em aspecto amistoso com Saturno é indício de grande momento na vida amorosa. Clima de envolvimento e boa receptividade de ambas as partes. No trabalho, decida-se.

SAGITÁRIO

A amorosa Vênus em bom aspecto com Saturno é indício de boas condições materiais de vida. Você pode realizar boas condições de conforto físico, em especial em seu lar.

CAPRICÓRNIO

A estabilidade no convívio amoroso é a grande chave para a felicidade. Um leito firme faz correr melhor o rio. Os sentimentos ficam mais à vontade quando há confiança mútua.

AQUÁRIO

Momento para investir em sua casa, tornando-a mais sólida, mais bela e capaz de acomodar bem as pessoas. Em sua comunicação, é hora de eleger um modelo eficaz.

PEIXES

Saturno beneficiando Vênus é indício de solidez e confiança nas relações humanas. Bom momento para viagens a trabalho ou passeio Escolha os meios para você prosperar.