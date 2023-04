ÁRIES

Alguns momentos em seu cotidiano podem ser muito agradáveis, mas bastante indolentes. Tendência a e a cometer excessos agradáveis em seu jeito de ser.

TOURO

A lida despreocupada com bens materiais deveria levá-lo a usufruir plenamente daquilo que você tem. Os excessos com alimentação e prazeres sensoriais serão agradáveis.

GÊMEOS

Os encontros sociais são encantadores e cheios de vida, mas cheios também de exorbitâncias e excessos. Não obstante, é um dia para você estar com pessoas queridas.

CÂNCER

Pequenas exorbitâncias nas relações sociais podem lhe fazer muito bem, a você que tende a viver sempre dentro de acanhamentos e restrições. Exorbite deliciosamente.

LEÃO

Você se mostra expansivo, afetuoso e generoso, o que é bem bom. Mas algum excesso, em especial com amigos, poderá passar do ponto. Mesmo assim pode ser divertido.

VIRGEM

Você tende a afrouxar em relação a seus planos, mas isso pode dar uma certa graça ao trabalho. É preciso incorporar as coisas boas que estão à margem do caminho.

LIBRA

Você tende a não enxergar limites, como se o mundo inteiro lhe pertencesse ou estivesse a seu serviço. E pode, com isso, receber algumas graças e benefícios, efetivamente.

ESCORPIÃO

Momentos agradáveis na relação a dois, com uma intimidade deliciosa, embora um pouco desabusada ou exorbitante. Contudo, a ligação entre vocês tende a ser profunda.

SAGITÁRIO

Com as delícias que lhe são servidas neste dia, inclusive algum conforto muito agradável, você tende a passar do ponto. Traga as pessoas para se deliciarem junto com você.

CAPRICÓRNIO

Você tende hoje a se regalar com os bons momentos de prazer, a começar daqueles que lhe envolvam com a pessoa amada, chegando a cometer alguns excessos deliciosos.

AQUÁRIO

Um dia de bem estar no convívio afetivo e no cuidar das boas relações em sua rotina. A preguiça pode por a perder o melhor proveito destes bons momentos.

PEIXES

Momento para estar relaxado e contente ao lado dos familiares, sem complicar demais as coisas. Um dia especialmente sensual e cativante para o convívio com pessoas queridas.