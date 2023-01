ÁRIES

Diversos aspectos de sua existência, a começar de sua capacidade intelectual, voltam a ter plena condição de realização. O trabalho, em especial, será beneficiado por isso.

TOURO

Melhor organização da mente e dos pensamentos. Alguma desorientação ocorrida nos últimos tempos, agora não acontece mais. Viagens e contatos voltam a estar favorecidos.

GÊMEOS

As relações entram nos eixos. Melhor entendimento das situações ao seu redor, assim como dos sentimentos com as pessoas e delas com você. desfaça-se do que não serve.

CÂNCER

Muitos aspectos da existência, em especial os que envolvem interação, voltam a ter plena condição de realização. As uniões e o casamento recebem os melhores efeitos disto.

LEÃO

Melhoria nas condições de saúde e na organização cotidiana, em especial para trabalhar. Sua mente passa a estar mais estável, o que irá favorecer a melhoria de seus hábitos.

VIRGEM

Mercúrio em movimento direto indica, para você, melhora na comunicação e no entendimento com a pessoa amada. A expressão dos sentimentos tende a ser mais clara.

LIBRA

Melhor comunicação com as pessoas próximas, os familiares e seu companheiro. É preciso bom entendimento para o convívio íntimo ser positivo.

ESCORPIÃO

Maior facilidade de expressão intelectual e comunicativa. Os estudos, aprendizados e relações baseadas no intelecto voltam a ser favorecidos.

SAGITÁRIO

Melhor organização nos negócios e na maneira de lidar com as questões materiais e financeiras. Algumas negociações, depois de revisadas, voltam a avançar.

CAPRICÓRNIO

Fase de maior estabilidade dos pensamentos e organização dos sentimentos. A agitação e as dúvidas começam a diminuir. Você caminha com mais firmeza nos pés.

AQUÁRIO

Momento favorável para organizar a vida interior. A partir de agora, tenderá a ficar menos à mercê de sentimentos desconexos. As tarefas de cotidiano tornam-se mais produtivas.

PEIXES

Melhor entendimento com os amigos e boa comunicação com os grupos e ambientes sociais. Você organiza seus planos e ideais, o que facilita colocá-los em prática.