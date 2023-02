ÁRIES

As paixões e afetos têm algo de secreto ou misterioso. Um dia especial para as relações humanas, mas em torno de sutilezas. Algum benefício faz o trabalho deslanchar.

TOURO

Você se afeiçoa intensamente a ideias e a pessoas que representem alguma causa ou ideal. Pode não compreender aquilo pelo quê está se apaixonando, o que é um problema.

GÊMEOS

O poderoso Plutão impulsiona a graciosa e afetiva Vênus, e toda a sua vida e suas motivações ganham um teor altamente energético e vigoroso.

CÂNCER

Momento para conhecer novas ideias e pessoas. Mude seu ponto de vista a respeito de algumas pessoas e relacionamentos. Sua vida fluirá muito mais facilmente.

LEÃO

Momentos de empolgação com certas pessoas. Será mais fácil entender-se afetivamente, inclusive nas relações de trabalho, do que racionalmente ou nos assuntos práticos.

VIRGEM

Um dia para os encontros, conversas e romances serem encantadores e cativantes. Um forte magnetismo marca as relações amorosas. Você está mais sensorial e sensual.

LIBRA

Mudanças no ambiente de trabalho e doméstico serão bem vindas neste dia. O conforto pode melhorar com as mudanças. Faça as coisas de um modo diferente.

ESCORPIÃO

Sentimentos fortes e românticos aproximam você de pessoas diferentes, ou ainda fazem uma aproximação diferente e inusitada com as pessoas conhecidas.

SAGITÁRIO

Momentos intensos, mas também harmoniosos, na afeição junto aos familiares. O bem estar faz você se sentir bastante bem acolhido e relaxado. Fique perto das pessoas.

CAPRICÓRNIO

As amizades lhe reconfortam. Procure a leveza e a diplomacia nas relações. Dia propício para encontros marcantes, seja nos negócios, nos afetos ou para o ócio.

AQUÁRIO

Momento para aceitar as limitações nas relações afetivas. É melhor estar com alguém que ama, mesmo em condições adversas, do que ficar completamente só.

PEIXES

Sentimentos mais fortes podem ocorrer junto aos amigos ou amigas Um interesse afetivo ou de outra natureza aproxima vocês. Usufrua dos momentos gratificantes e intensos.