ÁRIES

Mercúrio e Marte em aspecto tenso indica desatinos no trabalho e nas comunicações em geral. Seus sonhos e projetos de vida começam a ganhar destaque especial.

TOURO

Sua mente começa a se conectar com novas possibilidades no trabalho, que podem se tornar caminhos muito bons a médio e longo prazo. Cuidado com desatinos nas finanças.

GÊMEOS

Marte em conflito com seu regente, Mercúrio, indica irritação com situações que negam suas expectativas. Olhe para as grandes direções e não somente para o passo imediato.

CÂNCER

Começa uma fase de maior integração nas relações pessoais, chegando a ponto de lhe lançar em situações novas. Nas relações pessoais, as situações negam seus desejos.

LEÃO

Casamento e vida familiar são focos de maior interesse, embora possa começar com conflitos a serem resolvidos. Os atritos e arestas precisam ser suavizados.

VIRGEM

Marte em conflito com Mercúrio indica atrito nas relações cotidianas, no trabalho e com subordinados. Momento de questionar as ações e procurar aperfeiçoar as relações.

LIBRA

O Sol estimula a expressão criativa e dos sentimentos, em especial nas afeições. Mas, hoje em particular, as preocupações familiares e as discussões podem lhe tirar do sério.

ESCORPIÃO

Mercúrio afeta negativamente Marte, um de seus regentes, e aponta para discordâncias na rotina e no trabalho. A tendência é querer se impor, o que só acentua as tensões.

SAGITÁRIO

As dificuldades que possa encontrar na comunicação devem servir para aprimorá-la. Aperfeiçoe-se no modo de se colocar. A imposição de ideias é sempre o pior caminho.

CAPRICÓRNIO

As tensões pessoais relaxam. Começa o tempo de construir e produzir, o que lhe agrada mais. Dê atenção ao modo como lida com os bens materiais e melhore sua prosperidade.

AQUÁRIO

Você se coloca questionando as autoridades, inclusive aquilo que você próprio havia decidido. É tempo de renovação do seu modo de ser, pensar e agir.

PEIXES

Início de fase de reflexão a respeito do ano que passou. É preciso compreender o passado para liberar-se a um novo futuro. Certa maneira de pensar se mostra negativa.