ÁRIES

Deixe que se desfaça tudo aquilo que precisa se desfazer para dar lugar a uma nova concepção para o conjunto de sua existência A espiritualidade está mais forte e presente.

TOURO

Você deixa de compreender, por alguns momentos, quais são seus projetos de vida. Só assim irá acontecer destes se ampliarem para além do que você próprio poderia imaginar.

GÊMEOS

A direção de seu trabalho e de sua vida em geral está se transformando, agora de maneira acelerada e premente. A confusão e a insatisfação precedem as transformações.

CÂNCER

Sua filosofia de vida se desfaz e se dissolve, abrindo espaço para uma visão mais abrangente e espiritual. Sua mente deve permanecer livre de qualquer preconceito.

LEÃO

Você pode não compreender por que certas situações, objetos ou pessoas vão embora de sua vida. Contudo, vão embora em nome de você ficar mais leve e voar mais alto.

VIRGEM

Seus relacionamentos serão redimensionados de uma maneira que não pode ser compreendida previamente. Aceite ingressar em situações fora de seu controle.

LIBRA

Seu modo de levar a vida prática está mudando em profundidade. A saúde e os hábitos pessoais terão que ser redimensionados de uma maneira que você não imaginaria.

ESCORPIÃO

A vida amorosa e a relação com os filhos serão redimensionadas de uma maneira para além do imaginável. O amor assume amplitudes antes insuspeitadas por você.

SAGITÁRIO

Suas raízes, inclusive familiares, se aprofundam de maneira a se renovarem. Encontros importantes redimensionam a visão de seu passado, assim como a de seu futuro.

CAPRICÓRNIO

Sua vida cotidiana começa a se redimensionar, pois você precisa viver em um novo ambiente, uma nova situação. Muito começa a desmoronar e mudar para isso acontecer.

AQUÁRIO

As condições materiais em que sua vida se estabeleceu até aqui, estão a mudar radical e progressivamente. É como rearranjar as peças do tabuleiro no meio do jogo.

PEIXES

Um novo sentimento surge em você, redimensionamento a sensação de você ser quem você é. É um evento profundo e sutil, o qual aos poucos afetará toda a sua vida.