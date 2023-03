ÁRIES

Você poderá usar de seus recursos interiores e pessoais para regenerar situações no trabalho que estavam mal. Uma reviravolta acontece diante de obstáculos e problemas.

TOURO

Bom momento para colocar mais energia nos projetos. O bom entendimento entre você e os amigos é fator altamente positivo. A confiança e o respeito saem fortalecidos.

GÊMEOS

As mudanças são oportunas na profissão e nas responsabilidades sociais. Para superar obstáculos, tenha ousadia e afaste aquilo que impede as melhores soluções.

CÂNCER

Momento para mudar o modo de pensar e revisar suas convicções mais arraigadas. É tempo de abrir espaço para novas maneiras de ver a vida e construir suas aspirações.

LEÃO

Há muito do que se livrar neste dia, em especial no ambiente de trabalho e em seus hábitos pessoais. Hoje, as mudanças são profundas e as melhorias mais expressivas.

VIRGEM

Bom momento para melhorar os projetos e aspirações futuros. É tempo de aprimorar os planos dentro do casamento, inclusive mudando o que andava mal encaminhado.

LIBRA

É tempo de aprimorar seus hábitos de saúde. Boas mudanças no ambiente de trabalho e no conforto doméstico, utilizando-se de recursos que agora estão à disposição.

ESCORPIÃO

As relações afetivas são as mais beneficiadas pelo bom aspecto do dia. Por se comunicar de maneira nova, algo se transforma e beneficia o envolvimento amoroso.

SAGITÁRIO

Momento de mudanças no âmbito familiar. Procure dar uma condução positiva aos assuntos domésticos, de modo a obter melhorias em sua casa e no conforto pessoal.

CAPRICÓRNIO

Você dramatiza suas carências e dores. Sua expressão emocional é hoje mais intensa. Mas use-a para coisas boas, como para ser comunicativo e ter presença positiva.

AQUÁRIO

Os assuntos financeiros e materiais sofrem restrições. Não obstante, podem ser tratados com proveito e êxito. Mantenha atitude positiva diante das adversidades.

PEIXES

Melhoria de sua própria pessoa, definindo melhor sua imagem e propiciando melhor

comunicação com seus amigos e queridos. Você se faz entender com mais facilidade.