ÁRIES

Seus sonhos melhores, neste momento, se voltam para beneficiar a um grupo muito grande de pessoas. Há sempre muitos necessitando de apoio real e humano.

TOURO

A cooperação em seu trabalho é agora a fonte dos maiores benefícios. Trabalhar junto com todos, em prol de outras tantas pessoas. Nada mais gratificante neste momento.

GÊMEOS

É momento de você apontar para um rumo determinado em sua vida, no qual a cooperação predomine. Portanto, não é um rumo solitário, mas sim solidário.

CÂNCER

É tempo de seus sentimentos serem partilhados de maneira profunda com a pessoa amada. Agora não há jeito, isso precisará acontecer de alguma maneira positiva.

LEÃO

O relacionamento a dois pode se consolidar imensamente nestes dias. Vocês precisam se envolver em atividades que os tornem mais cooperativos e unidos.

VIRGEM

É no trabalho que você será proposto a desempenhar tarefas em conjunto com outras pessoas, para benefício de muitas mais. Nada de egoísmo, que não é tempo disso.

LIBRA

Cuidar, amar, dar carinho, dedicar-se, brincar, estes são gestos que deverão estar mais presentes em seu comportamento. Por meio deles, irá mostrar seu melhor.

ESCORPIÃO

Você terá que cuidar de pessoas, talvez de muitas pessoas, dando-lhes abrigo, acolhida e hospitalidade. Que não seja o dever a estragar seu gosto por fazer tudo isso por elas.

SAGITÁRIO

Sua vida rotineira deveria ser muito mais entregue às atividades que exerce e às pessoas com quem vive, sem reservas, sem se resguardar ou fugir do envolvimento com elas.

CAPRICÓRNIO

É tempo de usar seus recursos de modo a constituí-los junto com outras pessoas, assim como de modo a prodigalizá-los com outras tantas. Cresce-se melhor quando em muitos.

AQUÁRIO

Cooperar com você mesmo é a atitude requerida no momento. Mas não em seu nome, e sim em nome de tudo o que você pode fazer por aqueles que dependem de você.

PEIXES

Há algo dentro de você que requer atenção especial nestes dias. Pode ser um sentimento, um desejo, algo que exige manifestação imediata. Cuide para tudo ir bem.