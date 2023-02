ÁRIES

Um dia de possíveis atritos com os amigos, mesmo naquelas relações que pareciam estar sendo bem construídas. Risco de ruptura, se resolver apostar na agitação sem sentido.

TOURO

Brigas no trabalho ou, pelo menos, impaciência com os colegas e colaboradores. As polêmicas podem surgir do nada, levar a nada, e deixar no meio do caminho um prejuízo.

GÊMEOS

Você tende a estar inquieto e agitado. Os pensamentos são críticos e tendem a atacar quem se coloque em seu caminho. Afastar-se das pessoas é a pior solução.

CÂNCER

A inquietação está presente. Você cobiça algo que pode estar inexoravelmente distante. Forte dinâmica nas relações afetivas e íntimas, mas nem sempre bem dirigida.

LEÃO

Mau momento para o trabalho e para fazer partilhas ou compartilhar materialmente algo com alguém. Você se aflige demais em relação a seus territórios e seus pertences.

VIRGEM

Dia para desencontros no trabalho e na rotina. Mesmo se encontrando com as pessoas, tende a prevalecer o desentendimento É preciso aceitar condições fora das habituais.

LIBRA

Você tende a provocar ou aceitar encrencas sem necessidade. Esta situação aflige a relação amorosa. Talvez pressinta que lhe perseguem, o que não é totalmente verdade.

ESCORPIÃO

Mercúrio fustiga o já rebelde Urano, indicando que você discorda de tudo e de todos, a começar dos familiares. Os pensamentos conduzem a aflições e à agitação.

SAGITÁRIO

Enganos e atos falhos prejudicam as conversas e a organização da agenda e das rotinas. Racionalizar e falar demais prejudica, hoje em particular, o convívio amoroso.

CAPRICÓRNIO

Ideias ousadas e atrapalhadas prejudicam a administração da vida material. Abster-se de fazer disparates exigirá esforço. Inquietação e irritação no relacionamento amoroso.

AQUÁRIO

Aflição com o ambiente familiar e consigo mesmo, como se precisasse se livrar de algo. Seus sentidos clamam por algo que não faz sentido. Não sucumba à agitação.

PEIXES

A implicância contra as pessoas se volta contra você. Não cabe reclamar dos outros. É tempo de rever preconceitos que o afastam das pessoas.