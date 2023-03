ÁRIES

Há que catar coisas lá do fundo de seu baú e colocar para ocupar seu espaço no mundo. Você pode começar a mostrar lados seus muito diferentes. Época de renovação forte.

TOURO

É preciso tomar impulso para dar um salto por sobre um obstáculo Prepare o fôlego, prepare o espírito. Há pequenas tarefas hercúleas a serem cumpridas nos próximos dias.

GÊMEOS

É tempo de inaugurar uma nova perspectiva para o conjunto de sua vida. Nada de apenas repetir velhos temas e refrões. Invente uma direção nova para si mesmo(a).

CÂNCER

Um passo importante pode estar começando na carreira profissional. Poderá estar ingressando em novo território ou colocar para funcionar algum talento pessoal.

LEÃO

Os valores morais que guiam seu comportamento estão em momento de renovação. Afirme os valores mais altos e os ideais nobres que seu coração sopra a seu ouvido.

VIRGEM

Ao se livrar do que não presta mais, é preciso ser um tantinho radical, mas sem se afobar. Há algo de mais seu para ser colocado nos lugares que estão sendo desocupados.

LIBRA

As parcerias e alianças estão sob forte renovação. Não fique com qualquer um, mas com aqueles que fazem você ser mais a pessoa nobre que você deseja ser.

ESCORPIÃO

É tempo de confiar em novas formas de trabalhar. Poderá mostrar uma nova face de sua capacidade produtiva. Arrisque um pouco mais do que costuma fazer no trabalho.

SAGITÁRIO

Seu coração está sob o impacto de uma profunda renovação. Antigos sentimentos confusões apagam suas luzes. Novas luzes começam a brilhar, e com muita força.

CAPRICÓRNIO

É tempo de mudar de casa; talvez mesmo de família. Isto pode ser vivido literalmente, mas deve ser vivido enquanto conteúdo: novos sentimentos com os familiares.

AQUÁRIO

Reorganize o seu dia, o modo de levar seu cotidiano. Há muitas coisas que precisam encontrar lugar, coisas que representam necessidades profundas suas.

PEIXES

A vida material deve ganhar uma forma mais de acordo com suas necessidades e interesses. Use talentos seus para ganhar dinheiro. Não fique tão igual aos outros.