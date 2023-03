ÁRIES

Os desejos contrafeitos tendem a colocá-lo de má vontade na relação amorosa. Momento para se procurar o equilíbrio entre as necessidades financeiras e o orçamento disponível.

TOURO

Os atritos e as discussões tomando o lugar das conversas e do entendimento. Talvez queira se destacar demais ou mostrar-se superior a todos os demais.

GÊMEOS

Atos impensados e situações incontroláveis podem trazer prejuízo contra você mesmo. Aceitar desafios sem sentido também pode fazê-lo desperdiçar energia e recursos.

CÂNCER

Você tende a entrar em forte descompasso com o grupo social e os amigos. Você anseia ser diferente e único. Seja como você é, simplesmente, ao invés de forçar as diferenças.

LEÃO

Forte tensão no plano mental. É preciso liberá-la sem, no entanto, ferir a si mesmo e às pessoas. Desafios no trabalho podem pressioná-lo de modo a reagir do modo errado.

VIRGEM

É bom descarregar um pouco da tensão vital acumulada em suas relações. Modifique a ordem das coisas, ingresse em novas possibilidades, abra-se a outros horizontes.

LIBRA

A tendência a alimentar rancores e ódios com relação às pessoas e ambientes sociais deve ser evitada. Ou poderá vir a prejudicar situações futuras, tolamente.

ESCORPIÃO

Um dia de disposição rebelde e renovadora nos relacionamentos, mesmo quando for inconveniente. Você pode com isso se afastar radicalmente de seus companheiros.

SAGITÁRIO

Alguma mudança irá favorecer a renovação do relacionamento amoroso. A falta de ritmo tende a prejudicar o trabalho e as atividades em que coopere com outros.

CAPRICÓRNIO

Os impulsos temperamentais ou criativos tendem a afastá-lo do entendimento, e precisam ser mais bem conduzidos. É tempo de entender-se melhor com seus parceiros.

AQUÁRIO

Um dia complicado para as questões que envolvam trabalho, conforto e subordinados. A rebeldia diante da família é mais um problema. Você tende a ficar emocionalmente tenso.

PEIXES

Um dia de sentimentos contraditórios, talvez até mesmo contrários a seus princípios. O relacionamento afetivo está sendo conturbado por contradições internas.