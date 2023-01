ÁRIES

Um dia para dedicar aos assuntos profissionais. É tempo de purificar, melhorar e aprimorar o modo como trabalha. A purificação precede os resultados.

TOURO

Estímulo positivo para os estudos e as atividades alto intelectuais, de agora até o próximo mês. Você está mais exato em seus pensamentos. Alguns medos sombreiam o dia.

GÊMEOS

Bom estímulo para os processos de eliminação e transformação em sua vida, assim como no organismo físico. É melhor se comprometer somente com o que consegue cumprir.

CÂNCER

Início de uma fase de maior disposição para o relacionamento humano. Tais relações têm um caráter de purificação, exigindo reformar certas atitudes. Evite os exageros no amor.

LEÃO

Você pode se valer dos bons atributos intelectuais que lhe são inerentes e pujantes. A relação com colegas e o aprimoramento das técnicas de trabalho estão favorecidos.

VIRGEM

A disposição afetiva está bastante estimulada. Os gestos e as palavras devem ser utilizados em todo o seu potencial, mas evite os exageros por empolgação ou descuido.

LIBRA

Você se inclina agora ao convívio familiar e a aprofundar os significados fundamentais da vida. Sua disposição é a de ir ao mais interno dos fundos, em todos os assuntos.

ESCORPIÃO

Procure usar palavras precisas e claras. Sua comunicação será melhor do que com gestos estabanados. Na lida financeira, atenção aos abusos nos gastos.

SAGITÁRIO

Maior exatidão e objetividade no trato com dinheiro e bens materiais ajudam a obter resultados viáveis. Seja científico e claro nos negócios. Não sonhe na hora errada.

CAPRICÓRNIO

É tempo de renascimento e renovação pessoal. Mercúrio em seu signo em aspecto com seu regente indica o nascimento de novas motivações e interesses.

AQUÁRIO

Momento para cuidar da saúde com objetividade e simplicidade. Não acredite demais em sentimentos passageiros. Mesmo a empolgação mais obsessiva se esvazia.

PEIXES

Começo de novos interesses no convívio social e na participação em atividades em grupo. Evite exageros no trabalho. Você é capaz de planejar com clareza e objetividade.